Loạt sao Hoa ngữ kết hôn chớp nhoáng

Ngày 8/2/1983, Châu Nhuận Phát bất ngờ tuyên bố kết hôn với Dư An An dù giữa họ chưa từng có tình yêu. Báo chí đưa tin do gặp trục trặc khi theo đuổi Trần Bảo Liên, Châu Nhuận Phát mới quyết định buông xuôi và cùng Dư An An làm lễ cưới. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài chín tháng.