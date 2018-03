Loạt sao Hàn 'vịt hóa thiên nga' nhờ dao kéo

Năm 2013, trang Soompi khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung loạt ảnh kém xinh thời đi học của diễn viên Yoo In Na. Cô đã chỉnh lại các chi tiết vốn có của ngoại hình như mắt một mí, mũi thấp, mày mỏng nhạt bằng tiểu phẫu thẩm mỹ. Hiện tại, Yoo In Na cuốn hút hơn với đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao và lông mày sắc nét. Người đẹp được yêu mến qua loạt phim "Khu vườn bí mật", "Vì sao đưa anh tới", "Goblin" (Yêu tinh)...