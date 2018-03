Lily Collins - cô con gái thiếu thốn tình cảm của Phil Collins

Nick Jonas bị đồn hẹn hò Lily Collins / Vẻ đẹp thanh thoát của Lily Collins

Lily Collins là một trong những diễn viên trẻ tiềm năng hiện nay, sau khi thành công với những tác phẩm lớn như Priest (2011), Mirror Mirror hay Love, Rosie (2014)... Ít người biết rằng cô lớn lên với tuổi thơ bất hạnh, luôn thèm khát hơi ấm người cha - huyền thoại âm nhạc Phil Collins.

Lily Collins lần đầu nói lên nỗi lòng của bản thân suốt những ngày thơ ấu bằng một bức thư gửi bố, trích trong cuốn hồi ký Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me chuẩn bị phát hành.

Trong thư, diễn viên 27 tuổi viết: "Con tha thứ cho bố vì đã không ở bên mỗi khi con cần và không là một người cha như con mong đợi. Con tha thứ cho những lỗi lầm bố gây ra. Và dù có vẻ mọi chuyện đã muộn, thực tế không phải thế. Vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến về phía trước. Chúng ta ai cũng đưa ra lựa chọn và dù con không bào chữa cho vài lựa chọn của bố, nhưng sau cùng chúng ta không thể viết lại quá khứ".

Lily Collins cũng nói rằng cô chấp nhận và tôn trọng nỗi buồn, cũng như tức giận vì không biết phải phản ứng thế nào khi đối mặt với những việc bố mình làm và không làm, quan tâm và không quan tâm cô.

* Vẻ xinh đẹp, trẻ trung của Lily Collins

Lily Collins - cô con gái thiếu thốn tình cảm của Phil Collins

Khi Lily Collins lên năm tuổi, bố mẹ cô chia tay (1994). Lúc đó, có thông tin cho rằng Phil Collins gửi fax cho Jill Tavelman yêu cầu ly hôn.

Bà Jill Tavelman kể lại trên tờ People về tình trạng của con gái sau đó: "Lily không được gặp bố trong suốt hai tháng. Con bé khóc đòi bố suốt. Phil gửi fax cho con, nhưng tôi biết Lily chỉ muốn được nghe giọng bố. Phil không gọi điện bởi muốn giữ giọng cho buổi biểu diễn".

Quá trình hoàn tất thủ tục ly dị kéo dài tới hai năm. Sau đó, mối quan hệ giữa Lily Collins và bố lại càng xa cách khi mẹ cô chuyển từ London, Anh về Los Angeles, Mỹ sống.

Ở Mỹ, Lily Collins được mẹ cho học chuyên ngành báo chí và từng làm phóng viên của các tờ Elle Girl, Seventeen, Los Angeles Times… Nhưng rồi máu nghệ thuật có được từ bố đưa cô trở lại với kinh đô điện ảnh. Cô làm người mẫu thời trang, chụp ảnh quảng cáo, sau đó bắt đầu đóng phim truyền hình, điện ảnh.

Vì cuộc hôn nhân thứ ba đổ vỡ, Phil Collins chuyển tới Mỹ sống năm 2015 để hàn gắn tình cảm với vợ cũ. Thời gian này, ông ở bên và hướng dẫn nghề nghiệp cho con.

Trong khi Lily có những điều trách móc bố, Phil Collins nói rằng ông dành rất nhiều tình yêu cho con gái nhỏ. Ca khúc You’ll be in my heart - nhạc phim Tarzan (1999) - chính là những lời yêu thương của Phil Collins dành cho Lily.

“…Dáng vẻ nhỏ bé nhưng con thật mạnh mẽ

Cánh tay cha sẽ ôm chặt con, giữ cho con ấm áp an toàn

Con sẽ luôn trong trái tim cha

Từ ngày hôm nay, hiện tại và mãi mãi...”

* Phil Collins - "You'll Be In My Heart"

Phil Collins - You'll Be In My Heart

Trong một cuộc phỏng vấn với Harry Connick Jr., diễn viên 27 tuổi tiết lộ rằng ca khúc ấy từng là lời ru dành cho cô mỗi đêm khi vắng bố. "Ngày còn nhỏ, tôi thường xem các show và phim của Disney cùng bố. Vì thế, đó là cách bố có thể làm cho con mình khi ở xa. Điều đó thật đặc biệt", cô kể.

Lily Collins không thích chia sẻ chuyện đời tư cho truyền thông. Cô bị ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của bố mẹ, từ sự thiếu thốn tình cảm của cha, dẫn tới thích sống khép kín, dù giờ đây cô đã là người của công chúng.

Minh Anh