Lily Allen kể quãng đời bất cần với rượu và ma túy

Lily Allen từng qua đêm với gái mại dâm vì trầm cảm sau sinh

Trước ngày ra mắt cuốn hồi ký My Thoughts Exactly vào cuối tháng 9, Lily Alen chia sẻ nhiều chi tiết trong quãng đời đen tối của cô trên Guardian. Sau lần hư thai năm 2010, Lily Allen kết hôn với Sam Cooper - một người đàn ông không thuộc giới nghệ sĩ. Cô sinh con gái Ethel vào năm 2011 và con gái thứ hai Marnie năm 2013. Khi trở lại với âm nhạc vào năm 2014, Lily thường xuyên phải đi xa nhà để quảng bá album Sheezus.

Lily Allen trong đám cưới với Sam Cooper.

Mắc chứng trầm cảm sau sinh, cô trở nên loạn trí vì cocaine và thuốc giảm cân, khiến những người quản lý và thành viên ban nhạc liên tiếp bỏ đi. Diễn viên Gwyneth Paltrow và ca sĩ Chris Martin muốn giúp cô cai nghiện nhưng bất thành. Cô độc trong chuyến lưu diễn, Lily Allen thử nhịn đói, ngoại tình với những người đàn ông khác. Ở thời điểm tệ nhất, cô mướn một gái điếm cao cấp để phục vụ. Ca sĩ dùng tình dục như biện pháp thay thế để không tìm đến heroine.

"Tôi ở điểm tàn tạ nhất của cuộc đời. Tôi trơ tráo với những hành vi của mình", Lily nói. Trong giai đoạn bất cần đó, cô vừa muốn che giấu mọi chuyện lại vừa muốn nó bại lộ để được chồng đến đưa về nhà. Về sau, mối quan hệ của ca sĩ và chồng rạn nứt. Đến năm nay, cô xác nhận đã ly dị Sam Cooper.

Cũng trên Guardian, Lily Allen tiết lộ từng gần gũi thể xác với ca sĩ Liam Gallagher trên một chuyến bay vào năm 2009, khi anh đang có gia đình. Ngoài ra, cô kể lại trải nghiệm đáng sợ năm 2015 khi một kẻ đeo bám tên Alex Gray đột nhập nhà trong lúc cô và các con đang ngủ. Lily chỉ trích sự thờ ơ của cảnh sát và cho rằng sự việc ảnh hưởng lớn đến tâm lý cô nhiều năm sau.

Hiện Lily Allen cho biết không còn dùng ma túy và thuốc chống trầm cảm. Cô hồi tưởng lại quãng đời khủng hoảng: "Chứng căng thẳng hậu chấn thương, trầm cảm sau sinh, rối loạn lưỡng cực, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn gắn bó. Tôi có đủ cả. Tôi thấy nó giống như tôn giáo. Nó cho người ta điều gì đó để tin tưởng". Ca sĩ viết hồi ký do muốn có một tác phẩm ghi lại câu chuyện từ góc nhìn của chính cô, tránh những suy nghĩ lệch lạc từ người khác.

Lily Allen sinh năm 1985, là ca sĩ người Anh gây tiếng vang với nhiều ca khúc như The Fear, Somewhere Only We Know. Trong sự nghiệp, cô có nhiều scandal, phát ngôn gây tranh cãi nhắm đến các sao khác, đồng thời từng bị bắt do hành hung một thợ chụp ảnh.

Ân Nguyễn