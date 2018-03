Leonardo đón tuổi 38 bên người đẹp tóc vàng

Leonardo DiCaprio lại chia tay người tình siêu mẫu / 'Bộ sưu tập' người tình siêu mẫu của sao Hollywood

Tài tử bước sang tuổi 38 hôm 11/11. Hôm 10/11, Leonardo DiCaprio tổ chức tiệc mừng với một loạt bạn bè là các ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, Jay-Z, Robert De Niro, Cameron Diaz, Emma Watson, Miranda Kerr... Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là sự xuất hiện của cô đồng nghiệp tóc vàng xinh đẹp Margot Robbie.

Leonardo thân thiết với Margot Robbie sau khi chia tay Erin. Ảnh: Splash.

Nguồn tin cho biết, bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng The Darby, New York. Người đẹp 22 tuổi là nhân vật được Leo quan tâm nhất tại sự kiện. Margot đóng chung với Leo trong phim "The Wolf of Wall Street" của đạo diễn Martin Scorsese - bộ phim đang được quay tại Manhattan, New York. Margot từng xuất hiện trong series truyền hình "Neighbours" của Australia.

Theo nguồn tin, sau bữa tiệc hòa trộn nhiều phong cách ẩm thực, Leo và người đẹp tóc vàng tiếp tục dành thời gian cùng nhau tại một câu lạc bộ ở Las Vegas. Dù đã chia tay hàng tá người tình, Leonardo cho thấy anh vẫn là một trong những ngôi sao đào hoa nhất Hollywood khi không thiếu các cô gái xinh đẹp vây quanh.

Tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: Splash.

Theo NyDaily News, trước khi bước vào tiệc, tất cả khách mời cùng tham gia một buổi gây quỹ từ thiện tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ. Tài tử "Titanic" đã biến tiệc sinh nhật thành một sự kiện quyên tiền từ thiện cho quỹ Leonardo DiCaprio nhằm giúp đỡ các nạn nhân cơn bão Sandy của New York. Bữa tiệc thu về khoảng 500.000 USD và được Leonardo trao tặng cho Hội chữ thập đỏ Mỹ.

Song Ngư