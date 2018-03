Lee Seung Gi cùng dàn sao tới Việt Nam gặp HLV Park Hang Seo

10 người tình màn ảnh của 'Chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi / 'Tây du ký bản Hàn Quốc' bị hoãn chiếu vì loạt sự cố

Đại diện nhà sản xuất chương trình thực tế Master In The House mới đây xác nhận bốn tài tử - là các thành viên của show - sẽ gặp huấn luyện viên Park Hang Seo để tìm hiểu cuộc sống, công việc của ông ở Việt Nam.

Lee Seung Gi (thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên chương trình "Master In The House" sắp sang Việt Nam.

Ông Park Hang Seo đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ tháng 10/2017, từng dẫn dắt các học trò giành Á quân tại giải U23 châu Á 2018.

Huấn luyện viên Park Hang Seo.

Master In The House (Quản gia) do đài SBS sản xuất, phát sóng từ tháng 12/2017. Các thành viên chương trình sẽ thăm nhà người nổi tiếng trong hai ngày một đêm để tìm hiểu cuộc sống của người đó.

* Lee Seung Gi trong "Hoa du ký"

Trong số các mỹ nam tới Việt Nam lần này, Lee Seung Gi nhận nhiều sự chú ý nhờ đóng chính trong Hoa du ký - tác phẩm ăn khách tại Hàn Quốc và một số nước châu Á thời gian gần đây. Trước đó, tài tử sinh năm 1987 tạo dựng tên tuổi qua Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Cửu gia thư, Yêu phải nàng lắm chiêu...

Như Anh