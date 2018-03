Lee Kwang Soo - người bạn đầu tiên Song Joong Ki báo tin cưới

Trong giới giải trí Hàn, Song Joong Ki được đánh giá là người thân thiện, anh có nhiều bạn thân là diễn viên nổi tiếng như Yoo Ah In, Park Bo Gum, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Kim Woo Bin, D.O (EXO)... Tuy nhiên, Lee Kwang Soo là người đặc biệt nhất. Song Joong Ki từng nhiều lần thổ lộ: "Kwang Soo là người bạn quan trọng trong đời tôi". Song Joong Ki cho biết Kwang Soo không chỉ là bạn mà còn là người thân, luôn lắng nghe, chia sẻ cùng anh mọi buồn phiền. Theo trang QQ (Trung Quốc), Joong Ki đi đến quyết định sẽ sống bên Song Hye Kyo trọn đời hồi tháng một đầu năm và Lee Kwang Soo là người đầu tiên anh kể chuyện muốn cưới bạn gái hơn bốn tuổi. Vì tôn trọng bạn thân, Kwang Soo giữ kín bí mật này cho đến khi Joong Ki và Song Hye Kyo công khai vào ngày 5/7 vừa qua.