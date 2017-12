Làng giải trí châu Á nhiều mất mát năm 2017

Bạn thân tiết lộ thư tuyệt mệnh đầy giằng xé của Jonghyun / Đạo diễn 'Tây du ký' qua đời

Những vụ nghệ sĩ bị sát hại gây bàng hoàng

MC kiêm người mẫu họ Trần (Đài Loan) bị Trần Vũ - người tình của bạn thân nữ MC - lừa xuống tầng hầm bỏ hoang của một tòa nhà. Theo kết quả điều tra, Trần Vũ cưỡng hiếp, sau đó bóp cổ Trần tới tắt thở. Tiếp đến, y lấy tiền bạc và các món đồ có giá trị trên mình người mẫu. Theo Chinatimes, Trần Vũ đang bị giam chờ ngày xét xử. Phía công tố đề nghị mức tử hình.

Lưu Khiết bị đâm chết khi ngày cưới cận kề. Ảnh: Weibo.

Trường hợp thương tâm khác là của nữ diễn viên Lưu Khiết (nghệ danh Thoái Thoái). Hồi tháng 4, cô cùng bạn trai tới bệnh viện thăm người thân. Lúc ra khỏi viện, cô và một người đàn ông say rượu lời qua tiếng lại. Người này đâm vào ngực và bụng nữ diễn viên trong khi bạn trai cô bị đâm ba nhát. Trước khi xảy ra vụ việc, Lưu Khiết và bạn trai đang chuẩn bị cho đám cưới, hai người đã đăng ảnh cưới trên trang cá nhân.

Vụ việc San Sreylai - á quân The Voice Campuchia 2016 - bị chồng bắn chết gây chấn động dư luận nước này. Chồng của ca sĩ tự tử bằng súng ngay tại hiện trường. Lý do vụ việc liên quan đến chuyện tình cảm của đôi vợ chồng. Vướng mắc tình cảm cũng là lý do Mary Christine Balagtas - mỹ nhân Philippines - trở thành nạn nhân một vụ xả súng.

Các nghệ sĩ trẻ qua đời vì trầm cảm, áp lực công việc

Làng giải trí châu Á rúng động vì ca sĩ Jonghyun nhóm SHINee tự tử bằng khí than hôm 18/12. Cái chết của tài năng 27 tuổi phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc. Trong thư tuyệt mệnh, nam ca sĩ viết anh không nên trở thành một ngôi sao, việc làm thần tượng là cội nguồn của sự đau khổ. Cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời, anh khao khát được động viên, khích lệ. "Hãy nói với tôi: 'Bạn vất vả quá, bạn đã làm rất tuyệt, bạn rất chăm chỉ'. Nếu không thể nở nụ cười, thì xin đừng trách móc tôi", Jonghyun viết.

* Đám tang ca sĩ Jonghyun

Bạn bè suy sụp khi tiễn biệt Jonghyun về nơi an nghỉ

Cũng trong tháng 12, Nunnpus Muengma - người mẫu 19 tuổi của Thái Lan - tự tử vì trầm cảm. Cô đăng trạng thái trên Facebook lần cuối cùng vào chiều 15/12, nói về cảm giác mất phương hướng và không hạnh phúc.

Người mẫu Lee Ui Soo tự tử hồi tháng 10. Anh trai của Ui Soo viết trên trang cá nhân: "Em trai duy nhất của tôi đã mất ngày 6/10. Tôi đã nghĩ là em sống tốt, luôn cố gắng trong công việc người mẫu, DJ... Hẳn em phải trải qua quãng thời gian khổ sở lắm mới quyết định như thế".

Rina Matsuno - thành viên nhóm Shiritsu Ebisu Chugaku - mất khi mới 18 tuổi. Nhiều nguồn tin cho biết ca sĩ kiệt sức vì làm việc quá nhiều, mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng. Tương tự trường hợp của Rina Matsuno, ca sĩ Đàm Trinh mất do làm việc quá sức dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Nghệ sĩ gạo cội qua đời vì tuổi cao, bệnh tật

Nhiều tên tuổi lớn của làng nghệ thuật châu Á mất năm 2017. Dương Khiết - đạo diễn phim Tây du ký 1986 - qua đời hồi tháng 4, hưởng thọ 88 tuổi. Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ trên trang cá nhân nếu không có bà, không có bộ phim gắn liền tên tuổi của ông. Bằng tài năng, nghị lực hiếm có, Dương Khiết xây dựng tượng đài có sức sống lâu bền, gắn liền tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả ở châu Á.

* Đạo diễn Dương Khiết trên trường quay "Tây du ký"

Dương Khiết chỉ đạo trên trường quay

Ông Kim Ji Seok, nhà sáng lập Liên hoan phim Busan, đột tử vì bệnh đau tim khi đang dự Liên hoan phim Cannes ở Pháp. Kim Ji Seok đam mê phim và luôn muốn thúc đẩy nghệ thuật thứ bảy châu Á phát triển. Ông là người đi đầu trong việc khám phá các phim trong khu vực để giới thiệu ở Busan. Những năm qua, Kim Ji Seok thực hiện nhiều dự án giúp đỡ các đạo diễn trẻ trong và ngoài Hàn Quốc.

Phương Dật Hoa - nữ tướng đài TVB - mất ở tuổi 83. Bà và người chồng quá cố - Thiệu Dật Phu - là những nhân vật có đóng góp quan trọng cho nền công nghiệp điện ảnh Hong Kong.

* Phương Dật Hoa hát tiếng Anh thời trẻ

Phương Dật Hoa hát tiếng Anh

Những người yêu điện ảnh Hong Kong nuối tiếc khi nhiều tên tuổi gạo cội qua đời. Huyền thoại Lý Lệ Hoa mất ở tuổi 93. Trong 40 năm sự nghiệp, Lý Lệ Hoa đóng khoảng 140 tác phẩm. Bà là diễn viên người Hoa đầu tiên đóng phim Hollywood, là diễn viên đóng chính trong bộ phim màu đầu tiên của Hong Kong. Sina nhận xét cuộc đời đóng phim của Lý Lệ Hoa chính là một bộ phim về lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Lỗ Phân qua đời vì bệnh viêm bì cơ. Bà là nghệ sĩ hài được yêu thích của Hong Kong, hợp tác Châu Tinh Trì trong Quan xẩm lốc cốc, Chuyên gia xảo quyệt. Diễn viên võ hiệp Vu Tố Thu - sư tỉ của Thành Long - mất ở tuổi 89 vì bệnh viêm phổi. Tỉnh Lợi - bóng hồng phim võ thuật Địch Long, Khương Đại Vệ - mất ở tuổi 72. Bà từng tham gia nhiều phim như Tiêu thập nhất lang, Anh hùng vô danh, Ma kiếm hiệp tình, Quyền kích, Đa tình kiếm khách vô tình kiếm..

Hai diễn viên quá cố Yoon So Jung (trái) và Âu Dương Bội San.

Các nghệ sĩ Yoon So Jung, Giang Hán, Lee Mi Ji mất vì bệnh tật. Trường hợp của Lee Mi Ji gây xôn xao dư luận Hàn vì bà qua đời hai tuần mới được phát hiện.

Bệnh ung thư phổi là nguyên nhân khiến Âu Dương Bội San - Hoàng Dung của Thần điêu đại hiệp 1983 - qua đời. Bà bỏ lại người chồng gắn bó 40 năm qua. Hai người không có con cái. Chikara Hashimoto (nghệ danh Riki Hashimoto) cũng mất vì bệnh ung thư phổi. Ông nổi tiếng với vai phản diện trong phim kinh điển Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long.

Sao qua đời vì tai nạn

Tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh của Kim Joo Hyuk - diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Không chỉ dang dở dự định kết hôn với diễn viên Lee Yoo Young vào cuối năm nay, Kim Joo Hyuk lỡ hẹn với anh em chí cốt trong Hai ngày một đêm nhân kỷ niệm 10 năm show phát sóng. Anh cũng không thể hoàn thành những bom tấn điện ảnh ra rạp năm 2018.

* Người yêu, đồng nghiệp đưa Kim Joo Hyuk về nơi an nghỉ

Người yêu, đồng nghiệp đưa Kim Joo Hyuk về nơi an nghỉ

Rattana Ramchatu - nhan sắc Thái Lan - qua đời ở tuổi 19 vì tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra chỉ bốn ngày sau khi Rattana Ramchatu giành giải cao nhất tại vòng loại ở tỉnh Uthai Thani (miền Bắc Thái Lan), trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Thailand.

Diễn viên đóng thế Ngô Vịnh Ninh mất ở tuổi 23 vì thử thách leo trèo mạo hiểm ở tòa nhà cao 62 tầng. Nhiều nguồn tin cho biết anh chấp nhận mạo hiểm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, kết hôn.

Diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk (trái), Nhậm Kiều.

Diễn viên Nhậm Kiều chết trong tình trạng khỏa thân tại một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc. Cái chết của cô được cảnh sát xác định do sơ ý ngã, tuy nhiên nhiều tin đồn quanh vụ việc gây xôn xao dư luận. Yuji Xiaoyao - tài khoản Weibo nổi tiếng về giải trí - khẳng định tài tử Dương Húc Văn ở cùng phòng khách sạn với Nhậm Kiều hôm xảy ra vụ việc. Do sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, phía Dương Húc Văn đã thỏa thuận với gia đình Nhậm Kiều và thống nhất không công khai chi tiết quanh cái chết. Công ty quản lý của tài tử Anh hùng xạ điêu 2017 khẳng định anh không liên quan cái chết của nữ diễn viên.

