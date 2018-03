Lady Gaga mời bạn bè tới xem mình ngủ

Lady Gaga khỏa thân quảng cáo nước hoa

Hôm 13/9, giọng ca "Born This Way" tổ chức tiệc khai trương thương hiệu nước hoa đen Fame của cô tại Bảo tàng Guggenheim, New York. Tham gia sự kiện là những người bạn nổi tiếng của Lady Gaga như Marc Jacobs, Paris Hilton, Michael Strahan, Jason Wu, Lindsay Lohan... Nữ ca sĩ quyết định đãi quan khách một "bữa tiệc" đặc biệt đúng kiểu Lady Gaga.

Nhà thiết kế Marc Jacobs chạm vào Lady Gaga khi cô đang ngủ. Ảnh: WireImage.

Nydaily News cho biết, Lady Gaga tới Bảo tàng Guggenheim trên chiếc xe hơi màu đen vào lúc 18h30 ngày 13/9. Cô diện váy đen của Prabal Gurung, trang sức Kwiat, sơn móng tay đen và đội một bộ tóc giả trên đầu. Khoảng 9h tối, nữ ca sĩ chui vào nằm bên trong một chiếc lồng, chuẩn bị cho một màn trình diễn nghệ thuật mang tên “Ngủ với Lady Gaga”. Chiếc lồng ngủ của Lady Gaga có một chiếc lỗ nhỏ, cho phép những người tới dự tiệc thò tay chạm vào người ca sĩ khi cô ngủ.

Sau đó, Lady Gaga thức dậy và rời khỏi chiếc lồng vào lúc 21h45, trút bỏ váy và tóc giả, để lộ bộ đồ lót. Cô được một nghệ nhân xăm vào phía sau cổ. Tất cả khách mời đều được chứng kiến quá trình xăm hình của Lady Gaga trên một màn hình lớn được trình chiếu ở bảo tàng.

Hình ảnh Lady Gaga tại buổi khai trương dòng nước hoa Fame. Ảnh: WireImage.

Sản phẩm nước hoa mới của Lady Gaga là dòng nước hoa đen đầu tiên trong lịch sử. Trực tiếp dàn dựng ý tưởng của bữa tiệc khai trương, Lady Gaga muốn mình là một hiện thân của sản phẩm này với trang phục đen từ đầu tới chân. Màn trình diễn "Lady Gaga ngủ" và xăm hình trực tiếp là một cách ẩn dụ của nữ ca sĩ "quái chiêu". Lady Gaga cho biết, cô muốn sản phẩm của mình có mùi "như một cô gái điếm hạng sang", "máu và tinh dịch có trong nước hoa, nhưng mùi của nó không phải là như thế", Lady Gaga nói. Trước đó, Lady Gaga từng trút bỏ xiêm y để chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Lady Gaga hiện bận bịu với tour diễn "Born This Way Ball" và chuẩn bị ra album mới "ArtPop".

Hoàng Anh