Lady Gaga hẹn hò tình mới

Ngày 9/2, tờ ET đăng thông tin về tình mới của Lady Gaga. Ca sĩ Born This Way đang hẹn hò Christian Carino. Khoảng một tháng nay, cả hai thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện như buổi biểu diễn Kings of Leon, chương trình thời trang của Tommy Hilfiger... Cuối tuần trước, họ bị bắt gặp ôm hôn nhau trên sân bóng của sự kiện Super Bowl.

Christian Carino sở hữu một công ty quản lý tài năng với khách hàng là những ngôi sao hạng A ở Hollywood như Justin Bieber, Amber Heard, Christina Aguilera, Simon Cowell, Miley Cyrus, Jennifer Lopez... Tình mới của Lady Gaga từng có thời gian gắn bó với diễn viên Lauren Cohan của series phim truyền hình Walking Dead.

Lady Gaga và Christian Carino âu yếm nhau trên sân vận động cuối tuần trước. Ảnh: Rex.

Lady Gaga chia tay hôn phu Taylor Kinney tháng 7 năm ngoái, sau hơn bốn năm bên nhau. Gần đây có thông tin cả hai quay lại nhưng họ không xác nhận.

Lady Gaga đang bận rộn với lịch làm việc dày đặc. Sau màn trình diễn thành công tại Super Bowl ở Houston, Mỹ cuối tuần trước, cô công bố khởi động tour diễn Joanne và đang gấp rút tập luyện cho màn biểu diễn tại Grammy 2017 vào ngày 12/2.

Minh Anh