Lady Gaga đính hôn Christian Carino

Theo E! News, khi lên phát biểu tại sự kiện "25th Annual ELLE Women in Hollywood" ở Los Angeles, Mỹ, Lady Gaga gửi lời cảm ơn Christian Carino và gọi anh là hôn phu. Không rõ cô nhận lời cầu hôn của bạn trai khi nào nhưng vài tháng qua, ca sĩ 32 tuổi thường xuyên đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Lady Gaga và Christian Carino hẹn hò được hơn một năm.

Lady Gaga bắt đầu hẹn hò Christian Carino từ đầu năm 2017, khi họ thể hiện tình cảm trên sân cỏ của trận Super Bowl. Trước Christian Carino, Lady Gaga từng đính hôn diễn viên Taylor Kinney vào Valentine năm 2015. Tuy nhiên, họ hủy hôn ước một năm sau đó.

Christian làm việc tại công ty quản lý của Lady Gaga. Công ty này cũng quản lý nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Johnny Depp, Britney Spears, Miley Cyrus... Anh từng kết hôn và có hai con gái. Trước Lady Gaga, Christian Carino từng có thời gian hẹn hò diễn viên Lauren Cohan.

Lady Gaga hẹn hò quản lý của Justin Bieber Lady Gaga và Christian Carino khi mới hẹn hò.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau khi phát hành hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn. Cô có biệt danh là "mẹ quái vật". Đầu tháng 10, tác phẩm A Star is Born của Lady Gaga ra rạp và nhận được sự đón nhận của khán giả toàn cầu.

Minh Anh