Lady Gaga ám ảnh vì bị hãm hiếp lúc tuổi teen

Lady Gaga là gương mặt trang bìa tờ Vogue, số phát hành tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn, ca sĩ chia sẻ về bộ phim A Star Is Born cô mới tham gia, phong trào #MeToo ở Hollywood và những ảnh hưởng trong cuộc sống cô sau khi bị lạm dụng tình dục cách đây 13 năm.

Ca sĩ Lady Gaga trên Vogue.

Ca sĩ 32 tuổi kể cô bị hãm hiếp năm 19 tuổi và không dám nói với ai. "Mất nhiều năm trời, không ai biết cả. Dường như tôi cố xóa điều đó ra khỏi bộ nhớ. Và khi điều đó trở lại, nó như một con quái vật xấu xí, to lớn. Bạn buộc phải đối mặt với con quỷ ấy để hàn gắn bản thân", Lady Gaga nói trên Vogue.

Theo ca sĩ, cô mở lòng về chuyện riêng tư vì muốn một lần đối mặt với bản thân. "Một nửa cuộc chiến lúc đầu là tôi cảm thấy mình đang lừa dối cả thế giới. Tôi đau đớn vô cùng nhưng không một ai biết. Đó là lý do tôi bước ra và nói rằng tôi bị rối loạn sau chấn thương tâm lý. Tôi không muốn che giấu nữa", cô kể.

Gaga đang chống chọi với liệu trình dài và những cơn đau từ chứng đau cơ mãn tính.

Ca sĩ Born This Way mô tả lại cảm giác sau vụ việc: "Tôi cảm thấy choáng váng. Bạn có biết cảm giác khi ngồi trên tàu lượn và nó chuẩn bị đổ dốc? Nỗi sợ hãi ấy, dạ dày như đứt đoạn, cơ hoành của tôi thắt lại. Sau đó, tôi thấy khó thở và cả cơ thể bị co thắt. Tôi bắt đầu khóc. Đó là những gì các nạn nhân lạm dụng tình dục cảm thấy mỗi ngày".

Cô mong câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho những người khác đứng lên nói ra tâm sự của mình. Tại Oscar 2016, Lady Gaga cùng 50 phụ nữ khác - những nạn nhân của lạm dùng tình dục - cùng nhau biểu diễn ca khúc Til It Happens to You. Ca sĩ 32 tuổi sau đó tiết lộ, đó là lần đầu tiên nhiều người trong gia đình biết chuyện cô từng gặp phải khi ở tuổi teen.

Lady Gaga - Swine Ca khúc "Swine".

Trong ca khúc Swine ở album Artpop (2013), ca sĩ cũng nói về cảm xúc hỗn loạn khi bị một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi lạm dụng. Gaga tâm sự: "Nó khiến tôi đau lòng. Tôi bị tổn thương kinh khủng và phải tự an ủi mình hãy cứ tiến về phía trước, bởi tôi phải tự thoát ra khỏi nỗi buồn".

Minh Anh