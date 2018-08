Kylie Jenner - cô em gái giàu gấp ba lần Kim Kardashian

Em gái 20 tuổi của Kim Kardashian sinh con gái / Nhóm nhạc Hàn đứng đầu danh sách ảnh hưởng nhất internet

Theo Forbes, tính đến tháng 7 năm nay, Kylie Jenner là người trẻ nhất trong bảng xếp hạng Những phụ nữ tự thân kiếm tiền giàu nhất nước Mỹ. Người đẹp 20 tuổi cũng được dự đoán sớm trở thành tỷ phú, vượt qua Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook - về độ tuổi làm giàu (23 tuổi). Tổng tài sản của Kylie Jenner là 900 triệu USD, chỉ sau ba năm bước chân vào làng giải trí và thử sức kinh doanh. Kim Kardashian hiện tại chỉ có khoảng 350 triệu USD, dù tham gia showbiz trước em gái hơn 10 năm.

* Kylie Jenner là gương mặt trang bìa của Forbes

Kylie Jenner, cô em gái giàu gấp ba lần Kim Kardashian

Ở tuổi 20, Kylie Jenner đang điều hành một trong những công ty mỹ phẩm có doanh thu cao nhất thế giới - Kylie Cosmetics - chuyên đồ trang điểm như phấn mắt, kem nền, phấn má... Công ty này thành lập được hai năm nhưng đã bán được hơn 630 triệu USD mỹ phẩm, theo thống kê của Forbes. Năm đầu, công ty thu về 307 triệu USD. Năm 2017, doanh thu vào khoảng 330 triệu USD. Forbes định giá công ty mỹ phẩm Kylie hiện khoảng 800 triệu USD. Cô sở hữu công ty 100%.

Kylie Jenner sở hữu tài sản 900 triệu USD chỉ sau ba năm kinh doanh.

Công ty chỉ có bảy nhân viên chính thức, năm nhân viên làm bán thời gian. Quá trình sản xuất và đóng gói được thuê hoàn toàn từ bên ngoài, thông qua công ty tư nhân Seed Beauty ở California (Mỹ). Kênh bán hàng cũng thuê của kênh Shopify. Việc quản lý kinh doanh do bà Kris Jenner - mẹ cô - thực hiện và Kylie phải trả mẹ 10% doanh thu. Đầu tư không đáng kể, nhân sự giảm thiểu tối đa, chi phí tiếp thị nhỏ, lợi nhuận hầu như rơi thẳng vào túi Kylie Jenner.

Kylie Jenner chủ yếu quảng bá hình ảnh dựa trên Instagram với hơn 100 triệu người theo dõi. Việc cô cần làm là chăm sóc mạng xã hội của mình tốt nhất. Gần như hàng giờ, cô đăng tải lên Instagram và Snapchat những bức ảnh gương mặt mình với nhiều sắc thái, trang điểm bằng mỹ phẩm của Kylie Cosmetics. Cô cũng đăng video về sản phẩm mới, thông báo thời điểm ra mắt. "Mạng xã hội quả là nền tảng tuyệt vời. Tôi dễ dàng tiếp cận với người hâm mộ và khách hàng của mình", Kylie Jenner chia sẻ trên Forbes.

Theo Kylie Jenner, cô cũng như các anh chị em được mẹ - bà Kris Jenner - định hướng kinh doanh. Kylie sinh ra trong một gia đình toàn người nổi tiếng, tham gia chương trình truyền hình với cả gia đình - Keeping Up with the Kardashians - từ năm 10 tuổi. Mẹ cô lên kế hoạch kiếm tiền cho tất cả các con. Kim Kardashian kinh doanh nhờ game online, Kendall Jenner phát triển nghề người mẫu, Rob Kardashian buôn bán tất... Kylie Jenner khi đó cũng muốn tìm một công việc kinh doanh gì đó cho bản thân. Bà Kris Jenner giúp con gái làm người mẫu quảng cáo, hợp tác với nhà bán lẻ của Anh, Topshop, hãng sơn móng tay Sinful Colors...

Kylie Jenner trên trang bìa Forbes số phát hành tháng 8.

Là đứa trẻ sớm quen với máy ảnh, máy quay phim, Kylie Jenner cũng hiểu về mỹ phẩm nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô học cách tự trang điểm trên Youtube, làm quen với các loại mỹ phẩm và ra mắt sản phẩm đầu tiên - Kylie Lip Kits - năm cô 17 tuổi.

Cô dùng 250.000 USD thu nhập từ việc làm người mẫu để thuê công ty bên ngoài sản xuất 15.000 bộ dụng cụ trang điểm môi đầu tiên. Hàng tháng trời, cô dùng chính sản phẩm của mình, chia sẻ lên Instagram và chỉ thông báo thời điểm bán hàng trước một ngày. Bộ dụng cụ trang điểm được bán hết chỉ sau chưa đầy một phút mở bán. "Tôi làm mới trang bán hàng xong thì mọi thứ đã được bán hết", Kylie Jenner kể lại.

Bà Kris Jenner là người thấy được tiềm năng của công việc kinh doanh lâu dài chứ không phải mùa vụ, bà gợi ý con gái đến với trang thương mại điện tử Shopify. Tháng 2/2016, Kylie Lip Kits được đổi thành Kylie Cosmetics và sản xuất 500.000 bộ son môi với sáu màu. Tháng 11/2016, số đơn đặt hàng lên tới 19 triệu chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt.

Ngoài doanh thu từ công ty, em gái 20 tuổi của Kim Kardashian cũng có thu nhập khoảng 100 triệu USD nhờ tham gia show truyền hình thực tế, quảng cáo cho giày Puma, quần áo PacSun, kinh doanh quần áo cùng các chị gái... Nói về tương lai, Kylie Jenner hy vọng con gái Stormi của cô hứng thú với công việc kinh doanh. Cô sẽ trao lại công ty cho con gái.

Minh Anh