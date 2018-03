Kim Woo Bin bị ung thư vòm họng

Kim Woo Bin gây náo loạn khi xuất hiện trên đường phố Sài Gòn / Ngọc Trinh gặp gỡ Kim Woo Bin trên thảm đỏ

Ngày 24/5, tờ DongA của Hàn Quốc đưa tin về bệnh tình của Kim Woo Bin. Nam diễn viên mắc ung thư vòm họng (Nasopharyngeal cancer) giai đoạn đầu. Lịch làm việc của diễn viên 27 tuổi hoãn lại để anh tập trung chữa bệnh.

Tài tử Kim Woo Bin.

Trong thông cáo, đại diện của diễn viên phim Người thừa kế viết: "Khi bận rộn với lịch làm việc, Kim Woo Bin cảm thấy có những bất ổn trong cơ thể và đã đi khám bác sĩ. Anh ấy được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. May mắn thay, bệnh mới chỉ trong giai đoạn đầu nên có thể uống thuốc và xạ trị. Anh ấy sẽ tập trung điều trị bệnh trong thời gian tới. Mong các bạn động viên tinh thần".

* Kim Woo Bin ở hậu trường phim "The Heirs"

Diễn viên sinh năm 1989 xuất thân từ nghề người mẫu, cao 1,88 m, có gương mặt sáng. Kim Woo Bin được khán giả yêu thích sau khi tham gia loạt phim truyền hình The Heirs (Người thừa kế) năm 2013, đóng cùng Lee Min Ho. Sau đó, anh còn tham gia nhiều tác phẩm như Friend: The Great Legacy (2013), The Con Artists (2014), Twenty (2015), Uncontrollably Fond (2016).

Minh Anh