Kim Kardashian muốn nhờ người mang thai hộ con thứ tư

Những sao Hollywood nhờ mang thai hộ / Vợ chồng Kim Kardashian đón con gái chào đời nhờ mang thai hộ

Ngày 24/1, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ dự định của Kim Kardashian và Kanye West. "Cả hai đã hỏi chuyện người mang thai hộ về việc giúp họ mang thai bé tiếp theo, trong trường hợp họ quyết định có thêm con", người này nói.

Vợ chồng Kim và hai con đầu.

"Ngay từ khi Chicago chưa chào đời, Kim đã nói về việc nhờ người mang thai con tiếp theo. Cô ấy rất hạnh phúc với quá trình và phương pháp này. Kanye còn rất thân thiết với chồng của người phụ nữ mang thai hộ, khi cả hai cùng có mặt ở phòng hộ sinh. Kim rất vui khi gia đình có năm thành viên và muốn mở rộng thêm nữa", nguồn tin của People chia sẻ.

Kim Kardashian (37 tuổi) và Kanye West (40 tuổi) chào đón con gái thứ ba tại Los Angeles ngày 15/1 nhờ phương pháp mang thai hộ. Cặp sao trước đó cũng có hai con, North (4 tuổi) và Saint (2 tuổi).

Trong chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kim chia sẻ việc thuê người sinh con hộ là một trải nghiệm tuyệt vời. "Cô ấy biến giấc mơ mở rộng gia đình của chúng tôi trở thành hiện thực", Kim nói.

* Thay đổi vẻ ngoài của Kim Kardashian theo thời gian

25 năm 'lột xác' của Kim Kardashian

Tháng 7/2017, Kim Kardashian và Kanye West thông báo họ sắp có con thứ ba, nhờ một phụ nữ ngoài 20 tuổi ở San Diego mang thai hộ. Theo TMZ, họ phải chi 45.000 USD (khoảng một tỷ đồng) cho người phụ nữ này. Kim và chồng yêu cầu người này không hút thuốc, uống rượu hay sử dụng ma túy trong thời gian mang thai. Cặp sao cũng đưa ra điều khoản cấm người mang thai hộ tắm bồn nước nóng, nhuộm tóc, ăn cá sống...

Sau hai lần sinh con, bác sĩ khuyên Kim Kardashian không nên tiếp tục mang thai. Theo ET, nếu thụ thai một lần nữa, ngôi sao truyền hình thực tế sẽ bị nguy hiểm tính mạng.

Minh Anh