Kim Kardashian lên kế hoạch có con thứ tư

Vợ chồng Kim Kardashian đón con gái chào đời nhờ mang thai hộ

Theo nguồn tin của Us Weekly, Kim Kardashian và Kanye West còn một phôi thai đang chờ được cấy. Giới tính của phôi là con trai. Cả hai sẽ tìm người mang thai hộ để có con thứ tư, sau bảy tháng chào đón con gái Chicago cũng nhờ phương pháp này.

Vợ chồng Kim Kardashian muốn có thêm con. Ảnh: Mega.

Kim Kardashian từ lâu đã thổ lộ thích gia đình có nhiều con. "Lý tưởng nhất là bốn con. Tôi không nghĩ mình có thể đảm đương nhiều hơn thế. Thời gian biểu của tôi rất bận rộn", Kim nói trên Elle hồi tháng 4.

Kim Kardashian (37 tuổi) và Kanye West (41 tuổi) chào đón con gái thứ ba tại Los Angeles ngày 15/1 nhờ phương pháp mang thai hộ. Cặp sao trước đó cũng có hai con, North (bốn tuổi) và Saint (hai tuổi).

Trong chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kim chia sẻ việc thuê người sinh con hộ là một trải nghiệm tuyệt vời. "Cô ấy biến giấc mơ mở rộng gia đình của chúng tôi trở thành hiện thực", Kim nói.

Sau hai lần sinh con, bác sĩ khuyên Kim Kardashian không nên tiếp tục mang thai. Theo ET, nếu thụ thai một lần nữa, ngôi sao truyền hình thực tế sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Khi sinh con thứ hai, Kim gặp phải các biến chứng giống như lúc đẻ con đầu năm 2013. Cô bị chứng nhau cài răng lược, một tình trạng mà trong đó nhau thai vẫn còn dính vào thành tử cung sau khi em bé ra đời. Hiện tượng này có thể đe dọa đến tính mạng của cả bà mẹ và em bé.

Minh Anh