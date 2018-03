Kim Kardashian khoe con gái thứ ba

Em gái 20 tuổi của Kim Kardashian sinh con gái / Vợ chồng Kim Kardashian đón con gái chào đời nhờ mang thai hộ

Ngày 26/2, Kim Kardashian đăng ảnh bé Chicago lên trang cá nhân giới thiệu với người hâm mộ. Chicago giống mẹ ở làn da, đôi mắt to, rõ nét.

Kim giới thiệu con gái Chicago với người hâm mộ.

Kim Kardashian (37 tuổi) và Kanye West (40 tuổi) chào đón con gái thứ ba tại Los Angeles ngày 15/1 nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau hai lần sinh con, bác sĩ khuyên Kim Kardashian không nên tiếp tục mang thai. Theo ET, nếu thụ thai một lần nữa, ngôi sao truyền hình thực tế sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Cặp sao trước đó cũng có hai con, North (4 tuổi) và Saint (2 tuổi).

Trong chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kim chia sẻ việc thuê người sinh con hộ là một trải nghiệm tuyệt vời. "Cô ấy biến giấc mơ mở rộng gia đình của chúng tôi trở thành hiện thực", Kim nói.

Minh Anh