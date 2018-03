Kim Kardashian chi 45.000 USD thuê người mang thai hộ

Chị em Kim Kardashian đồng loạt chỉ trích người bố chuyển giới / Bên trong biệt thự 5,5 triệu USD Kim từng được cầu hôn

Nguồn tin của People và E! News tiết lộ ngày 21/6, vợ chồng Kim Kardashian đặt cọc 70.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho công ty môi giới để nhờ tìm người mang thai hộ. Người này sẽ được trả 45.000 USD cho 10 tháng mang thai, thưởng thêm 5.000 USD cho mỗi em bé ra đời (trường hợp sinh đôi hoặc sinh ba). Thông tin này xuất hiện cùng lúc Kim Kardashian cho ra mắt dòng sản phẩm trang điểm mới.

Gia đình Kim Kardashian và Kanye West.

Trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, người đẹp siêu vòng ba từng nói về khả năng thuê người mang thai hộ.

Sau hai lần mang thai (con gái North, bốn tuổi và Saint, 18 tháng), bác sĩ khuyên Kim Kardashian không nên sinh đẻ nữa. Theo ET, nếu thụ thai một lần nữa, ngôi sao truyền hình thực tế sẽ bị nguy hiểm tính mạng.

* Kim Kardashian trong sự kiện hồi tháng 5

Khi sinh con thứ hai, Kim gặp phải các biến chứng giống như lúc đẻ con đầu, năm 2013. Cô bị hiện tượng nhau cài răng lược, một tình trạng mà trong đó nhau thai vẫn còn dính vào thành tử cung sau khi em bé ra đời. Hiện tượng này có thể đe dọa đến tính mạng của bà mẹ và em bé.

Trong bài viết đăng trên website riêng hồi tháng 11/2015, Kim kể lại khoảnh khắc vượt cạn đau đớn của cô. Cả hai lần Kim đều phải mổ đẻ sớm vì bác sĩ sợ càng để lâu, nguy cơ biến chứng càng cao.

Minh Anh