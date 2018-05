Không đòi được tiền từ Britney Spears, chồng cũ dọa kiện

Kevin Federline đổi đời sau khi ly hôn Britney Spears / Chồng cũ Britney Spears xin tăng trợ cấp nuôi con

Ngày 20/3, nguồn tin của ET khẳng định Kevin Federline muốn có thêm tiền trợ cấp nuôi con từ vợ và sẵn sàng đưa Britney Spears ra tòa để đạt được mục đích. "Kevin muốn yêu cầu họ cân nhắc đưa ra con số trợ cấp thích hợp với mức gia tăng tài chính đáng kể của Britney Spears thời gian gần đây", người này nói.

Số tiền chồng cũ Kevin Federline muốn gần gấp đôi mức trợ cấp hiện tại, lấy lý do để hai con trai có cuộc sống tốt hơn. Từ năm 2008 tới nay, mỗi tháng Britney Spears đều gửi 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) để chồng nuôi con. Phía ca sĩ Piece of Me không chấp nhận đề nghị của Federline khi hai bên gặp nhau bàn luận vào cuối tuần trước.

Kevin Federline nhiều lần đòi tăng tiền trợ cấp nhưng không được phía Britney Spears đồng ý.

Đại diện Britney Spears cho rằng số tiền 20.000 USD là quá đủ để chi tiêu cho hai con trai Sean Preston (12 tuổi) và Jayden James (11 tuổi). "Chúng tôi muốn biết số tiền 20.000 USD được chi vào những việc gì", người này nói. Ngoài ra, phía Britney Spears khẳng định cô kiếm được nhiều tiền hơn trước không ảnh hưởng gì tới nhu cầu chi tiêu của các con.

Britney Spears hạnh phúc bên hai con trai.

Theo The Blast, nếu ra tòa, đại diện của Kevin Federline sẽ yêu cầu Britney Spears phải kê khai các khoản thu nhập, phần đóng thuế, chi phí cho êkíp... để từ đó đưa ra con số trợ cấp phù hợp.

Britney Spears biểu diễn tại Las Vegas từ năm 2013 tới 2017. Theo Billboard, ca sĩ thu về 137 triệu USD, với gần một triệu vé được bán hết. Năm 2018, cô tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Britney: Piece of Me.

Britney Spears

Kevin Federline và Britney Spears làm đám cưới năm 2004 và ly hôn năm 2007. Họ chào đón hai con trai Sean và Jayden năm 2005 và 2006. Sau khi ly hôn, Kevin Federline giành được quyền nuôi con khi Britney Spears rơi vào khủng hoảng. Kể từ đó, Britney Spears phải trợ cấp cho chồng cũ. Kevin Federline cho rằng việc Britney Spears có được thành công như hiện tại là vì anh chăm sóc hai con tốt, để cô được thoải mái gặp gỡ con.

Minh Anh