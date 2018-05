Khoảnh khắc Elton John hôn David Beckham gây xôn xao

Elton John sẽ biểu diễn trong đám cưới hoàng gia Anh / Elton John - 'ông hoàng Pop' viên mãn với hôn nhân đồng giới

Danh ca Elton John cùng bạn đời đồng giới dự hôn lễ hoàng tử Harry. Ông hôn chào hỏi xã giao khi gặp gỡ người bạn thân thiết David Beckham. Nhiều khán giả khi xem đoạn video cuộc hội ngộ cho rằng Beckham chỉ áp má những người khác nhưng hôn môi Elton John. Khoảnh khắc này được đông đảo fan chia sẻ trên mạng xã hội, dấy lên nhiều bàn tán. Nhiều người bày tỏ ghen tị với Elton John. "Nụ hôn của hoàng tử Harry với cô dâu Meghan Markle là tâm điểm chú ý, nhưng nụ hôn của Elton John và Beckham gây sốt không kém", khán giả bình luận. Một số ý kiến khác bày tỏ ngưỡng mộ mối quan hệ tốt đẹp của Elton John và cựu danh thủ.

* Elton John hôn Beckham trong đám cưới hoàng tử Anh

Elton John hôn David Beckham trong đám cưới Hoàng tử Anh

Elton John và gia đình David Beckham có mối thâm giao. Giọng ca Can You Feel the Love Tonight là cha đỡ đầu của Cruz và Romeo - hai con trai Beckham.

Elton John cũng thân thiết với Hoàng gia Anh. Ông là bạn thân của cố Công nương Diana, họ nhiều năm làm việc cùng nhau để gây quỹ phát triển nhận thức về bệnh AIDS và hỗ trợ các nghiên cứu chữa bệnh này. Trong đám tang Công nương Diana năm 1997, Elton John hát Candle in the Wind đưa tiễn bạn thân.

Nhà David Beckham (trái) và nhà Elton John dự đám cưới hoàng tử Anh hôm 19/5.

Elton John và bạn đời đồng tính David Furnish tổ chức đám cưới năm 2014, sau gần 20 năm gắn bó. Họ có hai con trai nhờ phương pháp mang thai hộ.

Như Anh