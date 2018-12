Khán giả phản đối Miss World chọn top 5 theo khu vực

Những khoảnh khắc ấn tượng ở chung kết Miss World / Miss World 2018 bị la ó vì cách chọn thí sinh theo châu lục

Sau đêm chung kết Miss World ngày 8/12, trang Facebook của cuộc thi nhận hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ ở Nepal và nhiều nước châu Á. Hầu hết bày tỏ tức giận khi thí sinh nước họ bị loại. Thể thức chọn thí sinh chiến thắng theo từng châu lục dẫn tới kết quả thiếu thuyết phục, nhất là khi châu Á có nhiều hoa hậu tiềm năng nhưng bị loại. Thậm chí có ý kiến cho rằng với cơ cấu giải thưởng như thế, mỗi châu lục cử một người dự thi và chọn ra hoa hậu thay vì tập trung tất cả thí sinh các nước về Trung Quốc tranh tài.

Những thí sinh chiến thắng của từng khu vực vào Top 5 tại Miss World 2018.

Thể thức của năm nay là từ Top 30, ban tổ chức công bố Top 12 và Top 5 theo khu vực. Châu Phi, châu Mỹ có ít thí sinh tham gia lại được đưa ra chỉ tiêu chọn hai thí sinh. Khu vực Carribean cũng được tách riêng và có hai đại diện vào top. Trong khi châu Á đông thí sinh mạnh, bị ghép cùng châu Đại dương để chọn ra ba người vào vòng sau khiến tỷ lệ chọi cao hơn. Điều này dẫn tới sự cạnh tranh ở nhóm châu Á khốc liệt nhất và những người đẹp tiềm năng như Nepal, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia... đều không có cơ hội, dù nổi bật ở nhiều vòng thi phụ.

Miss World 2017 - Top 15 Top 15 của năm 2017 được chọn ngẫu nhiên, không theo lục địa.

Cách đổi mới chương trình của Miss World năm nay được cho là học từ Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Năm ngoái, cuộc thi Miss Universe cũng chọn thí sinh Top 16 theo khu vực, nhưng có thêm bốn lựa chọn của khán giả. Tuy tỷ lệ chọi vô cùng gay gắt, khán giả cảm thấy họ vẫn có quyền quyết định thí sinh đi tiếp. Miss World không những bỏ qua sự chọn lựa của khán giả, ban tổ chức còn không thông báo cách thức này cho tới ngày chung kết.

Màn công bố Top 12 của Miss World 2018 Màn công bố Top 12 theo châu lục của Miss World 2018.

Từ năm 2015, bà Julia Morley - chủ tịch Miss World - quyết định loại phần bikini ra khỏi cuộc thi vì muốn đề cao vẻ đẹp tâm hồn từ mỗi thí sinh. Nhưng thiếu vắng phần áo tắm khiến cuộc thi trở nên tẻ nhạt, thiếu sức hút vài năm trở lại đây. Hầu hết đêm chung kết diễn ra đều đều trong vòng hơn hai tiếng với những màn công bố kết quả và vài tiết mục giải trí đơn giản. Vì điều này, ban tổ chức tìm cách thay đổi theo mỗi năm.

Phần thi bikini không còn xuất hiện trên sân khấu Miss World từ năm 2015.

Năm 2017, lần đầu tiên Miss World tổ chức "Thử thách đối đầu" (Head to Head Challenge) nhằm chọn ra thí sinh vào top 40. Năm nay, những người đứng đầu Miss World không công bố Á hậu 2 mà chỉ chọn Hoa hậu và Á hậu 1. Phần thi "Dances of the World" được tổ chức không ổn định, có năm bị cắt bỏ gần hết. Hay như năm 2015, Lan Khuê từng vào Top 11 cuộc thi nhờ bình chọn của khán giả nhưng những năm sau đó phần bình chọn này không còn nhiều ý nghĩa quyết định vị trí của thí sinh.

Ba năm qua, ban tổ chức Miss World luôn loay hoay với bài toán tìm cách thay đổi nhưng vẫn giữ được tiêu chí vẻ đẹp của lòng nhân ái, vẻ đẹp từ bên trong. Tuy nhiên, việc thay đổi không được làm rõ tác động thế nào đến kết quả chung cuộc nên khán giả không nắm được tiêu chí, các bảng dự đoán uy tín cũng không thể chọn đúng thí sinh tiềm năng.

Miss World vốn khởi nguồn là cuộc thi bikini vào năm 1951 bên bờ sông Thames. Thời điểm đó, việc đưa phụ nữ mặc bikini lên sân khấu biểu diễn khiến cả thế giới bị sốc và nhờ đó gây được chú ý. Dù bị phản đối ở Anh sau đó, Miss World phát triển suốt gần 70 năm và luôn thu hút khán giả một phần nhờ phần thi trang phục áo tắm. Cuộc thi năm nay khép lại để lại cho người xem nhiều băn khoăn, liệu năm sau Miss World còn thay đổi những gì để "lấp chỗ trống" mà phần thi bikini bỏ lại.

Minh Anh