Kevin Federline đổi đời sau khi ly hôn Britney Spears

Ngày 23/2, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ luật sư của Kevin Federline gửi thư yêu cầu phía Britney Spears tăng thêm tiền trợ cấp nuôi con vì thấy ca sĩ nổi tiếng có được thành công lớn nhờ show diễn ở Las Vegas. Kevin Federline muốn nhiều hơn con số 20.000 USD mỗi tháng được nhận từ vợ cũ. Gần 10 năm kể từ khi chấm dứt hôn nhân với Britney Spears, Kevin Federline vẫn gây rắc rối cho cuộc đời ca sĩ Baby One More Time.

Kevin Federline được chú ý sau khi kết hôn và ly hôn Britney Spears.

Kevin Federline sinh ra trong gia đình có bố là thợ sửa xe hơi, mẹ làm ngân hàng. Từ năm lớp 9, Kevin đã bỏ học và đi nhảy tại các câu lạc bộ. Cơ duyên đưa anh tới với công việc làm vũ công cho các ngôi sao nổi tiếng như Michael Jackson, Justin Timberlake... Anh hẹn hò và đính hôn diễn viên Shar Jackson năm 2001. Một năm sau, anh và bạn gái chào đón con gái Kori. Năm 2004, khi con trai Kaleb còn chưa ra đời, Kevin Federline chia tay Shar Jackson để tới với Britney Spears.

Tháng 7/2004, Kevin Federline và Britney Spears tuyên bố đính hôn sau ba tháng hẹn hò. Họ tổ chức đám cưới vào mùa hè 2004. Mối quan hệ giữa Kevin Federline và Britney Spears khiến anh được chú ý. Đời tư của anh và người yêu cũ bị soi mói và người hâm mộ của Britney Spears ghét bỏ Kevin vì cho rằng anh là kẻ đào mỏ. Liên tiếp hai năm 2005 và 2006, Britney Spears sinh hai con trai Sean và Jayden.

Tháng 11/2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn, lấy lý do "những khác biệt không thể hòa giải" và mong muốn có toàn quyền nuôi hai con trai, để Kevin Federline được thăm nom. Cô yêu cầu mỗi bên tự trả án phí và không đòi hỏi chồng phải trợ cấp. Ngược lại, Kevin cũng đệ đơn đáp trả, đòi quyền nuôi con và muốn vợ phải chu cấp.

Vũ công 39 tuổi bên sáu con từ ba người bạn đời.

Trước khi đến với Britney Spears, Kevin Federline mờ nhạt, công việc không ổn định và không có danh tiếng. Anh cũng không nhận trách nhiệm nuôi hai con của Shar Jackson khi chia tay, nhưng quyết tranh giành quyền chăm sóc hai con với Britney Spears. Theo People, Kevin Federline lẳng lặng thu thập các chứng cớ chứng minh Britney Spears không phải người mẹ tận tụy, nhiều lần ra vào trung tâm cai nghiện và có các hành vi thiếu kiểm soát... Năm 2008, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20.000 USD mỗi tháng cho chồng cũ.

Năm 2016, Kevin Federline chia sẻ anh và vợ cũ không còn khúc mắc gì. "Rõ ràng mọi thứ không diễn ra theo cách chúng tôi mong muốn. Nhưng giờ đã ổn hơn, bạn biết đấy, đời là vậy". Kevin Federline nói trong cuộc phỏng vấn với VLAD TV.

Còn Britney Spears thổ lộ trong bộ phim tài liệu Britney: For the Record năm 2008: "Tôi nghĩ đã kết hôn sai mục đích. Thay vì nghe theo trái tim và làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, tôi lại hành động bốc đồng và lý tưởng hóa mọi thứ".

Sau khi ly hôn Britney Spears, Kevin Federline có tiền trợ cấp hàng tháng và từ bỏ công việc nhảy phụ họa trên sân khấu. Theo TMZ, anh tham gia một số tác phẩm truyền hình thực tế như Celebrity Fit Club, American Pie Presents: The Book of Love (2009), chương trình về giảm cân của Australia - Excess Baggage (2011)... Năm 2015, Kevin Federline thử sức ở vai trò DJ tại các hộp đêm ở New York, Arizona, Texas...

Kevin Federline cũng có gia đình mới khi kết hôn với vận động viên Victoria Prince năm 2013. Họ có hai con - Jordan Kay (2011) và Peyton Marie (2014).

Minh Anh