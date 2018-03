Kelly Clarkson đưa con gái lên thảm đỏ AMAs

Biệt thự 8,7 triệu USD như lâu đài của Kelly Clarkson / Kelly Clarkson: 'Tôi từng van khóc để được phát hành đĩa đơn'

Lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2017 (AMAs 2017) đang diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của những ca sĩ hàng đầu làng nhạc thế giới. Kelly Clarkson xuất hiện trên thảm đỏ với hai con gái Savannah (16 tuổi) và River Rose (3 tuổi).

Kelly Clarkson trên thảm đỏ cùng hai con gái.

Ca sĩ 35 tuổi chia sẻ với E! News: "Đây là đêm của các cô gái. Nhìn chúng rất đẹp. Chúng thích sự kiện này còn hơn cả mẹ chúng".

Kelly Clarkson biểu diễn mở màn AMAs cùng ca sĩ Pink. Cô thể hiện ca khúc trong album mới nhất mang tên Meaning of Life. Ca sĩ chia sẻ sẽ tham gia chương trình The Voice mùa thứ 14 và chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới vào năm 2018.

* Kelly Clarkson biểu diễn mở màn AMAs cùng Pink

Kelly Clarkson nói cô phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Kelly Clarkson và chồng - Brandon Blackstock - có bốn con: Hai con chung - River Rose (3 tuổi) và Remington (19 tháng) - và hai con riêng của Brandon Blackstock - Savannah, Seth.

Kelly Clarkson là quán quân American Idol. Cô nổi tiếng với các ca khúc Catch My Breath, Stronger, Because Of You... Trong sự nghiệp âm nhạc, Kelly ra mắt các album: Thankful, Breakaway, My December, All I ever wanted, Stronger. Cô sở hữu 10 đĩa đơn nằm trong top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Singles Chart. Cô nhiều lần được đề cử giải Grammy, giải American Music Awards, MTV Video Music Awards, Academy Country Music Awards, CMA Awards.

Minh Anh