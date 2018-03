Katy Perry và Orlando Bloom tái hợp ở châu Âu

Orlando Bloom không ghét bỏ Katy Perry sau khi chia tay / Katy Perry và Orlando Bloom chia tay

Nguồn tin của Us Weekly tiết lộ Katy Perry đang có mặt ở Prague (Cộng hòa Czech) thăm Orlando Bloom. Tài tử The Lord of the Rings thuê một căn hộ ở Prague từ tháng 9 năm ngoái để tiện quay bộ phim Carnival Row.

Katy Perry và Orlando Bloom thăm thú Prague. Ảnh: Wenn.

"Katy và Orlando cùng xuống phố ăn trưa ở nhà hàng Savoy. Sau bữa ăn, cả hai rời lâu đài Prague để tới nhà thờ lớn St. Vitus, trả tiền vào cửa cho người dẫn tour. Orlando còn đưa Katy tới Golden Lane (đường vàng) trong một lâu đài ở Prague và tìm tới thư viện Strahov Monastery. Họ thân mật, gần gũi nhau bất cứ lúc nào có thể", người này kể.

Orlando Bloom (41 tuổi) và Katy Perry (33 tuổi) chia tay tháng 3/2017, sau 10 tháng hẹn hò. Tới tháng 8/2017, họ lại bị bắt gặp cùng nhau đi xem đêm diễn của ca sĩ Ed Sheeran. Trước tin đồn hẹn hò, Katy Perry chia sẻ trong đám cưới của anh trai mình hồi tháng 2: "Chúng tôi ổn nhưng mối quan hệ chưa đủ để tôi đưa anh ấy tới dự đám cưới".

Katy Perry và Orlando Bloom đều từng đổ vỡ trong hôn nhân. Trước Orlando Bloom, nữ ca sĩ từng gắn bó với John Mayer và kết hôn cùng danh hài Russell Brand (từ 2010 tới 2012). Trong khi đó, Orlando Bloom ly dị siêu mẫu Miranda Kerr năm 2013. Họ có với nhau con trai bảy tuổi - bé Flynn.

Minh Anh