Katy Perry hóa Bạch Tuyết trên ghế 'nóng'

Katy Perry gặp sự cố trang phục trên sóng truyền hình

Đêm thi mang chủ đề Disney Night. Katy Perry để tóc xoăn uốn lọn, trang điểm, mặc váy của Bạch Tuyết. MC Ryan Seacrest bày tỏ: "Thật đáng kinh ngạc! Có lẽ sau chương trình, chúng ta tìm hiểu xem cô ấy có hoàng tử nào không?". Sau đó, Katy Perry giả vờ đánh rơi chiếc giày thủy tinh, khiến khán giả reo hò cổ vũ. Cô cũng mặc váy công chúa khi biểu diễn ca khúc When You Wish Upon A Star.

Katy Perry hoá Bạch Tuyết trên 'ghế nóng'

Trên Twitter, Katy Perry chia sẻ hình ảnh và nói: "Một ngày nào đó, hoàng từ của tôi sẽ đến". Nhiều khán giả nhận xét họ thích cách Katy xuất hiện trong chương trình. Mọi biểu cảm, hành động của cô khiến người xem phấn khích. Từ đầu mùa, Katy Perry gây chú ý với nhiều chiêu trò như hôn môi, tán tỉnh thí sinh, để rách quần trên sóng truyền hình.

Lionel Richie, Katy Perry, Luke Bryan (từ trái sang) trên "ghế nóng" American Idol.

Bảy thí sinh đi tiếp vào vòng trong được công bố là: Cade Foehner, Caleb Lee Hutchinson, Catie Turner, Gabby Barrett, Jurnee, Maddie Poppe, Michael J. Woodard. American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3. Đây là mùa thứ 16 của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Mỹ. Năm nay, Ryan Seacrest tiếp tục dẫn chương trình, giám khảo là Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.

Hà Thu