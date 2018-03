Kate Winslet hôn nữ đồng nghiệp trên sân khấu

Những sao nữ phải chu cấp hàng triệu USD cho chồng sau ly hôn / Mối thâm tình 20 năm của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet

Kate Winslet nhận giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn trong tác phẩm Wonder Wheel của đạo diễn Woody Allen. Khi lên sân khấu nhận giải, cô thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ với diễn viên phim Mom - Allison Janney.

Kate Winslet và Allison Janney trên sân khấu. Ảnh: AP.

Kate nói: "Allison Janney có mặt trong khán phòng này. Allison, tôi không thực sự quen cô, nhưng tôi muốn được gặp cô".

Ngay sau đó, Allison Janney đứng lên khỏi ghế, tiến về phía sân khấu. Hai nữ diễn viên hôn và ôm nhau trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

Kate Winslet hôn nữ đồng nghiệp trên sân khấu

Tại lễ trao giải điện ảnh Hollywood, nhiều diễn viên, đạo diễn được vinh danh. Angelina Jolie chiến thắng giải "Phim tiếng nước ngoài" nhờ tác phẩm First They Killed My Father. Diễn viên Jake Gyllenhaal là "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ tác phẩm Stronger. Allison Janney được trao giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai trong phim I, Tonya.

Angelina Jolie tại sự kiện "Hollywood Film Awards".

Hollywood Film Awards là sự kiện điện ảnh thường niên, được tổ chức từ năm 1997 nhằm tôn vinh những nghệ sĩ cống hiến vì nghệ thuật và nền điện ảnh.

Minh Anh