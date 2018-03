Kanye West thành trò cười vì diện váy đi hát

Kim Kardashian hẹn hò với rapper Kanye West

Chương trình hòa nhạc tại Madison Square Garden, New York, được tổ chức đúng ngày 12 tháng 12 năm 2012 như một dấu ấn đặc biệt nhằm quyên tiền từ thiện cho các nạn nhân của cơn bão hung thần Sandy. Nam ca sĩ "Clique" Kanye West - bạn trai hiện tại của Kim Kardashian - xuất hiện trong đêm diễn, bên cạnh những tên tuổi như nhóm Rolling Stone, Paul McCartney, Bruce Springsteen, The Who, Alicia Keys, Billy Joel và Eric Clapton.

Hình ảnh Kanye trên sân khấu. Ảnh: Splash.

Kanye West trình bày các ca khúc hit của anh như "Gold Digger" và "Touch the Sky”. Tuy nhiên, điều được nhắc tới nhiều hơn cả là chiếc váy da hiệu Givenchy và chiếc quần legging màu đen mà Kanye mặc lên sân khấu. Ngay lập tức, trên mạng đã xuất hiện hàng loạt lời bình luận trào lộng của người hâm mộ. “Có thể chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Kardashian”, một người dùng Twitter hài hước, cho rằng chiếc váy có lẽ do chính Kim thiết kế cho Kanye. Trong khi đó, một người khác cho rằng, Kanye đã vội quá mà mặc nhầm váy của Kim Kardashian lên sân khấu. Một fan khác nói: “Ồ, tôi sẽ cho Kanye mượn váy của tôi”.

Kim diện váy da ở Miami, Florida. Ảnh: Wenn.

Không lâu sau khi hình ảnh Kanye mặc váy lan truyền trên mạng, một tài khoản Twitter mang tên "Váy của Kanye" (KanyesSkirt) đã được lập ra để trào lộng về vụ việc. Một dòng twitter nhân danh chiếc váy viết: “Dường như tôi đã nổi tiếng hơn màn trình diễn của Kanye West. Tôi đang nghĩ đến việc nên xuất hiện một mình”.

Trong khi chủ đề "chiếc váy da của Kanye West" gây nóng cộng đồng mạng, Kim Kardashian xuất hiện ở Miami, Florida trong một chiếc váy da peplum và áo lửng màu đen làm hở một khoảng eo ngấn mỡ. Ngôi sao truyền hình thực tế 32 tuổi còn khiến người ta nghĩ dường như cô không mặc áo ngực. Sau khi biết thông tin về Kanye, Kim viết: “Lúc này tôi rất vui. Anh ấy trông thật đáng yêu”. Nhiều người cho rằng, phong cách tương đồng của Kim và Kanye cho thấy, dường như họ đã tìm thấy đúng một nửa của mình.

Song Ngư

