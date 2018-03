Justin Bieber và Selena Gomez cãi nhau kịch liệt

Justin Bieber cầu xin Selena Gomez quay lại / Justin Bieber qua đêm ở nhà Selena Gomez

Dù đã quyết định "đường ai nấy đi", diễn biến mối quan hệ giữa Selena và Justin vẫn rất khó đoán. Nam ca sĩ 18 tuổi được cho là đang tìm mọi cách để níu kéo bạn gái. Tuy nhiên, kiểu hành xử trẻ con của cậu càng khiến Selena bực mình.

Selena bỏ về khiến Justin chạy theo níu kéo.

Nguồn tin trên TMZ cho biết, sau lần qua đêm ở nhà Selena hôm 14/11, Justin dường như đã thuyết phục được bạn gái nguôi giận và quay lại với mình. Tối 16/11, cả hai hẹn nhau đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản ở Encino, California. Tuy nhiên, bữa tối bắt đầu bằng trận tranh cãi kịch liệt giữa hai người. Selena nổi đóa và lập tức bỏ về chỉ 10 phút sau đó. Khi Selena phóng xe về nhà, nam ca sĩ "As Long As You Love Me" cũng phóng xe theo.

Justin mất bình tĩnh phía ngoài cổng nhà Selena sau khi bị cô khóa cửa không cho vào.

Mặc dù vậy, nỗ lực bám theo Selena về tận nhà của Justin không có kết quả. Nữ diễn viên 20 tuổi vào nhà và khóa cổng, để mặc Justin bên ngoài. Nguồn tin cho biết, nam ca sĩ bám lên hàng rào sắt trước cổng nhà Selena, làm mọi cách để buộc bạn gái phải ra mở cổng nhưng nữ diễn viên vẫn không chịu. Theo nguồn tin, không rõ Justin có đứng trước cổng nhà bạn gái cả đêm hay không nhưng sáng 17/11, khi Selena rời nhà, Justin lẽo đẽo lái chiếc xe màu trắng bám ngay sau cô.

Justin bám vào cửa cố gọi Selena Gomez.

Tối 17/11, Selena hẹn cô bạn thân Taylor Swift đi ăn tối. Cả hai cùng trong giai đoạn thất tình. Taylor vừa chia tay bạn trai Conor Kennedy cuối tháng 10. Mặc dù vậy, cả Selena và Taylor đều tỏ ra vui vẻ bên nhau.

Justin sẽ xuất hiện tại Lễ trao giải American Music Award tối 18/11. Nam ca sĩ nhận được 3 đề cử chính trong đó có giải Nghệ sĩ của năm. Radar Online cho biết, mặc dù Selena cũng là nhân vật được chào đón tại sự kiện, cô quyết định không có mặt sau chuyện xảy ra với Justin. Theo nhiều nguồn tin, dù là ngôi sao nhạc pop hay có triệu đô trong túi thì Justin vẫn chỉ là một cậu bé thiếu niên với những hành xử bốc đồng của tuổi 18. Đó cũng là một trong những lý do khiến mối quan hệ giữa họ liên tục rơi vào tình trạng cãi cọ, giận hờn.

Song Ngư