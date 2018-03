Justin Bieber - sự nghiệp trầm lắng, yêu đương ồn ào

Selena Gomez dự đám cưới bố Justin Bieber / Gia đình Selena Gomez không tin tưởng Justin Bieber

Ngày 8/3, theo nguồn tin của Us Weekly, Justin Bieber và Selena Gomez đang trục trặc chuyện tình cảm và tạm xa nhau từ đầu tháng 3. Đây không phải lần đầu tiên Selena Gomez và Justin Bieber gặp vướng mắc, kể từ lúc gắn bó cuối năm 2010.

Justin Bieber và Selena Gomez tái hợp rồi chia tay nhiều năm qua.

Selena Gomez có thể là mối tình nổi tiếng nhất của Justin Bieber nhưng không phải cô gái duy nhất anh từng ở bên. Từ khi mới nổi tiếng năm 2009, Justin Bieber - lúc đó 15 tuổi - đã gắn bó với Caitlin Beadles và Mandy Rain. Năm 2010, anh gặp và yêu Selena Gomez. Trong những khoảng thời gian gián đoạn mối quan hệ với Selena, Justin Bieber kịp qua lại với các mỹ nhân như Jacque Pyles (2013), Rita Ora (2014), Alyssa Arce (2014), Hailey Baldwin (2015), Lira Galore (2015), Nicola Peltz (2016), Sofia Richie (2016), Gabriella Lenzi (2017), Paola Paulin (2017)...

Điểm chung của những mối tình này là không kéo dài quá vài tháng và các cô gái đều hơn tuổi Justin Bieber. Sự thiếu gắn bó, bản tính chơi bời của Justin Bieber cũng là nguyên nhân khiến mẹ Selena Gomez phản đối mối quan hệ của cả hai.

* Selena Gomez và Justin Bieber khi bên nhau

Justin Bieber tập nhảy cùng Selena Gomez

Ngoài chuyện tình cảm ồn ào, sự nghiệp của Justin kém thăng hoa khi những năm gần đây, anh không có được sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý. Album gần nhất của Justin Bieber là Purpose ra mắt năm 2015. Trong khi thời gian đầu ký hợp đồng với công ty quản lý RBMG của Braun và Usher, gần như năm nào Justin Bieber cũng có album giới thiệu tới khán giả như: My World (2009), My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Journals (2013)...

Theo Billboard, Justin Bieber khởi động tour diễn Purpose ở Seattle, Mỹ đầu năm 2016 để quảng bá cho album cùng tên. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017, anh bất ngờ thông báo ngừng đi tour để nghỉ ngơi, sẵn sàng hoàn tiền vé cho những địa điểm đã lên kế hoạch. Khi đó, Justin Bieber đã biểu diễn 150 show ở khắp các châu lục, kiếm được hơn 200 triệu USD. Anh dừng lưu diễn không chỉ khiến người hâm mộ đã bỏ tiền mua vé thất vọng, mà còn khiến êkíp đi theo mất việc và hoang mang, theo TMZ.

* Ca khúc "What Do You Mean?" trong album "Purpose"

'What Do You Mean' - Justin Bieber

Trang Billboard thống kê tour diễn Purpose ban đầu cháy vé nhưng tới mùa hè 2017, số khán giả ở nhiều điểm đến vắng dần. Có những đêm diễn còn từ 5.000 tới 12.000 vé chưa bán. Theo Billboard, khán giả thưa dần một phần vì Justin Bieber không phát hành album mới, thiếu ca khúc hit để quảng bá.

Cuối tháng 8/2017, Justin Bieber tung ra ca khúc hợp tác với nhà sản xuất Bloodpop - Friends - nhưng không để lại dấu ấn. Ca khúc duy nhất trở thành hit của Justin Bieber trong năm 2017 và có mặt trong bảng xếp hạng Billboard là Despacito, ca khúc remix, "ăn theo" bản gốc vốn nổi tiếng khắp thế giới.

* Bản "Despacito" remix của Justin Bieber

Despacito - Justin Bieber

Từ năm 2016, ca sĩ Baby liên tiếp vướng vào những scandal đời tư. Anh xa lánh người hâm mộ, ẩu đả trong khách sạn, đánh paparazzi... Trong một chia sẻ trên Instagram, Justin Bieber khẳng định anh sẽ không chụp ảnh cùng fan nữa. "Tôi thấy mình như con vật trong sở thú. Tôi không nợ ảnh bất cứ ai". Theo TMZ, những thay đổi của Justin Bieber là do anh bị ảnh hưởng bởi Carl Lentz, người sáng lập của Hội thánh Hillsong. Nhiều người cho rằng việc Justin gắn bó với Hillsong giống Tom Cruise và đạo giáo Scientology.

Justin Bieber sống bình lặng suốt năm 2017, cho tới khi hàn gắn mối quan hệ với Selena Gomez và một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. "Tôi biết rõ mình không bao giờ hoàn hảo và có thể mắc sai lầm nhưng tôi nhất định sẽ không để quá khứ ảnh hưởng tới tương lai của mình. Tôi không bao giờ hổ thẹn vì những sai lầm. Tôi muốn trở thành một người đàn ông biết học hỏi và trưởng thành từ những thất bại của bản thân", Justin Bieber thổ lộ trên trang cá nhân.

Minh Anh