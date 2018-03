Jung Woo Sung - 'Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc' hai thập kỷ qua

Năm 1994, anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua tác phẩm "Chuyện tình hồ ly" (The fox with nine tails) - đóng cặp Go So Young. Đạo diễn Park Heon Su từng kể, nhiều diễn viên đến nói với ông họ thấy tự ti khi đối diện với anh chàng 21 tuổi điển trai. Một năm sau đó, Jung Woo Sung gây "bão" khi xuất hiện trong "Những tay đua kiệt xuất" (The dream racers) - cùng Lee Byung Hun, Lee Young Ae và cố nghệ sĩ Choi Jin Sil.