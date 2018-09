Jolie - Pitt đối mặt nhiều vấn đề sau hai năm chia tay

Brad Pitt tính lãi khi cho Angelina vay 8 triệu USD mua nhà / Angelina Jolie và Brad Pitt bí mật gặp nhau

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt ngày 15/9/2016. Hai năm kể từ ngày chia tay, cuộc chiến ly hôn của cả hai vẫn chưa đi tới hồi kết. Ngày 19/9, lần đầu tiên Brad Pitt và Angelina Jolie gặp gỡ, bàn bạc về các điều khoản. Trước đó, cả hai liên lạc thông qua luật sư và luôn tránh gặp mặt.

Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay từ tháng 9/2016. Angelina muốn hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm nay.

Cuộc chiến pháp lý

Ngay sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, Brad Pitt bị cảnh sát điều tra vì nghi bạo hành con trai Maddox trên chuyến bay từ châu Âu về Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin của Entertainment Tonight khẳng định đó đơn giản chỉ là bất hòa giữa cha mẹ và con cái, những thông tin về bạo hành hay xúc phạm con đều không chính xác.

Brad Pitt và Angelina Jolie tìm mọi cách chiếm lợi thế trong phân quyền nuôi con.

Tháng 11/2016, Cục bảo vệ quyền lợi gia đình và trẻ em Los Angeles (Mỹ) tuyên bố Brad Pitt vô tội. Họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy Brad Pitt có hành vi không đúng với Maddox. Một tháng sau, Brad Pitt và Angelina Jolie đạt thỏa thuận tạm thời. Cả hai sẵn sàng tham gia vào quá trình hàn gắn vì lợi ích của các con. Angelina Jolie giành được quyền chăm sóc con trong khi Brad Pitt thỉnh thoảng thăm nom. Brad Pitt tự nguyện tham gia chương trình kiểm tra rượu và ma túy dù không được yêu cầu để tạo tiền đề cho các bước xử lý ly hôn. Ngay sau đó, tài tử đệ đơn lên tòa án xin có thêm thời gian ở bên con.



Ở giai đoạn căng thẳng nhất, tháng 12/2016, Brad Pitt muốn giữ kín tài liệu ly hôn và yêu cầu thẩm phán niêm phong nhưng bị từ chối với lý do không muốn quyền riêng tư của các con bị xâm phạm. Phía Angelina Jolie, đại diện là luật sư Laura Wasser, cho rằng đây là động thái muốn bảo vệ bản thân của Brad Pitt chứ không phải vì con. Hình ảnh cả hai bị méo mó khi tìm cách chỉ trích nhau trên mặt báo. Cho tới đầu năm 2017, tình hình của cặp sao có diễn tiến khả quan khi họ cùng thống nhất giữ kín các tài liệu ly hôn và ra thông cáo chung về vấn đề này.

Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Cuộc chiến pháp lý của cả hai được đưa vào bí mật, cho tới tháng 6 năm nay, khi thẩm phán quyết định giúp Brad hàn gắn tình cảm với các con. Theo ET, anh được dành nhiều thời gian bên con trong mùa hè và Angelina Jolie phải hỗ trợ. Bước tiến pháp lý quan trọng này của Brad Pitt khiến Angelina Jolie không hài lòng. Cô đệ đơn lên tòa án tố cáo Brad Pitt không hỗ trợ đủ tiền nuôi bọn trẻ và yêu cầu chồng cũ thực hiện nghĩa vụ. Đáp lại, luật sư của Brad Pitt khẳng định anh đã chi hơn chín triệu USD từ khi họ chia tay, trong đó tám triệu USD là khoản cho Angelina Jolie vay khi cô mua nhà mới.



Một lần nữa, luật sư phía Brad Pitt bày tỏ không hài lòng khi Angelina Jolie tiếp tục để lộ thông tin ly hôn ra ngoài. Nguồn tin phía tài tử nói trên ET, Brad Pitt “phát ốm” với động thái này của vợ cũ.

Cuộc chiến hình ảnh

Brad Pitt và Angelina Jolie cũng có những cách riêng để tiếp cận người hâm mộ và truyền thông, xây dựng hình ảnh của riêng mình. Mùa hè 2017, Brad Pitt mắt ngấn lệ, thực hiện bộ ảnh và bài phỏng vấn trên GQ. Tài tử 54 tuổi tâm sự về sáu con và cuộc xung đột trên mặt báo giữa hai vợ chồng để giành quyền nuôi con. Anh lo lắng không hiểu các con phản ứng như thế nào trước những tin đồn thất thiệt từ vụ ly hôn và cho rằng tin đồn cũng là thứ châm ngòi cho sự tan vỡ của gia đình anh.

Theo BBC, đây là nỗ lực có tính toán nhằm khôi phục hình ảnh của tài tử 54 tuổi. Brad Pitt đã cẩn thận khi chọn tờ GQ Style, một tạp chí đẹp về định dạng và phong cách phỏng vấn. Phóng viên Michael Paterniti đặt câu hỏi nhẹ nhàng, dò tìm ý nhưng đầy thông cảm. Anh không hỏi trực tiếp chuyện gì xảy ra trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Theo chuyên gia PR Mark Borkowski, Brad Pitt có thể kiểm soát được thông tin trong bài báo, từ hình ảnh cho đến tên bài, khi giao câu chuyện cho tạp chí GQ.

Brad Pitt và Angelina Jolie thực hiện hai bộ ảnh phục vụ mục đích riêng của mình.

Angelina Jolie ngay sau đó đáp trả bằng bộ ảnh và bài phỏng vấn trên Vanity Fair, thực hiện tại ngôi nhà 25 triệu USD mẹ con cô mới mua. Cô kể việc phải tự xoay xở khi không có người đàn ông trong gia đình, về chứng bệnh tê liệt thần kinh mặt mới mắc phải. Angelina Jolie tập trung khai thác về câu chuyện khó khăn của bản thân, về bệnh tật khiến cô khổ sở như thế nào nhưng vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho con. Ngoài ra, diễn viên thường xuyên đưa con đi ra ngoài, xây dựng hình ảnh bà mẹ hết lòng vì con.

Sở dĩ cả hai cố gắng gây dựng lại hình ảnh trong lòng công chúng bởi họ cần sự nghiệp phía trước. Sau hơn một năm tạm gác công việc vì vụ ly hôn, Angelina và Brad cùng quay lại với những dự án trong năm nay. Angelina Jolie đóng Maleficent 2 ở Anh, còn Brad Pitt nhận lời tham gia Once Upon a Time in Hollywood cùng Leonardo DiCaprio.

Những tin đồn hẹn hò

Theo Entertainment Tonight, Brad Pitt trải qua vài cuộc hẹn hò nhưng không xác định với ai. Hồi tháng 4, anh bị đồn gắn bó giáo sư Neri Oxman và cả hai cùng có chung đam mê trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Brad Pitt cố giấu chuyện hẹn hò nhưng vẫn bị truyền thông phát hiện.Tuy vậy, đến nay Brad Pitt không công khai tình cảm với ai.



Về phía Angie, cô cũng vướng vào nhiều lời đồn qua lại với những người trong và ngoài nghề. Theo tờ ET, Angelina Jolie từng gắn bó với một người hơn tuổi, đẹp trai và làm nhân viên nhà đất. Cô cũng bị đồn gặp gỡ một nhà thơ người Campuchia nhưng cô đều phủ nhận. Hay hôm 19/9, Angie bị đồn kết hôn với tỷ phú người Anh.

Nguồn tin của ET nói hồi tháng 3 năm nay: "Hiện tại cô ấy không gặp gỡ ai. Năm ngoái, Angie có đi chơi cùng vài chàng trai nhưng chuyện hẹn hò vô cùng kín đáo". Angelina Jolie hiện tại chỉ muốn dành thời gian chăm sóc các con.

Minh Anh