Jolie không nói gì về việc hàn gắn với Brad Pitt

Angelina Jolie: ‘Tôi không thích độc thân’ / Brad Pitt và Angelina Jolie hoãn thủ tục ly hôn

Ngày 4/9, Angelina Jolie trả lời phỏng vấn tờ The Hollywood Reporter, trong chuyến quảng bá phim First They Killed My Father ở Liên hoan phim Telluride (Mỹ). Cô nói về dự định tương lai cũng như khoảng thời gian một năm đã qua, không đả động tới những tin đồn tái hợp Brad Pitt gần đây.

Angelina Jolie tại Liên hoan phim Telluride.

“Lúc này, tôi không có đam mê đạo diễn nào đủ lớn giống như First They Killed My Father. Vì thế, tôi sẽ quay về với diễn xuất. Tôi đã hoàn thành một năm nghỉ ngơi vì hoàn cảnh gia đình, để chăm lo các con”, Angelina Jolie nói.

Một trong những dự án mới nhất Angelina Jolie tham gia là phần tiếp theo của bom tấn Maleficent. Ngoài ra, cô đang đọc kich bản Cleopatra.

Minh tinh đưa các con tới buổi ra mắt phim ở LHP Telluride.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan phim Telluride (Mỹ), Angelina Jolie trả lời phỏng vấn của Telegraph, nói bản thân cô không thích độc thân và đã có khoảng thời gian khó khăn trong một năm chia tay Brad Pitt.

Cuối tuần trước, tin đồn Brad Pitt và Angelina Jolie tái hợp rộ lên, sau khi Ian Halperin - tác giả viết tiểu sử về Jolie-Pitt - chia sẻ trên các báo. Tuy nhiên, theo Gossip Cop, thông tin này không có cơ sở. Nguồn tin của Gossip Cop nói: "Họ thân thiện với nhau hơn vì bọn trẻ, nhưng không có chuyện trở lại bên nhau".

Minh Anh