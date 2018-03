Jolie bị chỉ trích 'tàn nhẫn' khi tuyển diễn viên nhí ở Campuchia

Angelina tiết lộ bị liệt cơ mặt và cuộc sống sau chia tay Brad Pitt / Mẹ con Angelina Jolie vui vẻ đi mua sắm

Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair phát hành ngày 26/7, Angelina Jolie nói về cách cô tuyển những diễn viên nhí cho phim First They Killed My Father ở Campuchia. Nữ đạo diễn cho biết cô tìm những đứa trẻ khó khăn để đóng vai chính. Vì thế, Angie săn lùng ứng viên ở các trại trẻ mồ côi, rạp xiếc, các khu nhà ổ chuột... Đứa trẻ được lựa chọn trải qua bài kiểm tra, trong đó, người xét tuyển đưa một số tiền nhỏ, buộc chúng phải trình bày thuyết phục lý do cần tiền. Nếu không thể nói, người xét tuyển sẽ thu lại khoản tiền ấy.

* Angelina Jolie nói về quãng thời gian quay phim ở Campuchia

Angelina Jolie nói: "Srey Moch là đứa trẻ duy nhất nhìn chăm chăm vào khoản tiền, một lúc rất lâu. Khi bị buộc đưa lại, con bé bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ. Lúc được hỏi cần tiền làm gì, con bé nói ông nó vừa qua đời và gia đình không có đủ tiền làm đám ma".

Theo Telegraph, sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, Angelina Jolie đối mặt nhiều chỉ trích. Nguồn tin trích dẫn các chia sẻ trên Twitter, trong đó một người nói rằng trước đây luôn nghĩ Angelina là người tốt, thông minh và cẩn trọng cho tới khi đọc được bài phỏng vấn.

Tờ News của Australia cũng dẫn ra nhiều phản ứng dữ dội trên Twitter, cho rằng minh tinh "tàn nhẫn". Một người nói: "Tôi thật sự rất sốc". Người khác nói diễn viên thật điên rồ khi thử trò chơi nhẫn tâm như vậy với trẻ nhỏ bất hạnh.

Angelina Jolie khi quảng bá phim "First They Killed My Father" ở Campuchia.

First They Killed My Father quay ở Campuchia, nơi Angelina Jolie được công nhận là công dân danh dự. Cô cũng nhận nuôi con trai Maddox tại đây.

Phim chuyển thể từ hồi ký chiến tranh của tác giả kiêm nhà hoạt động xã hội người Campuchia - Loung Ung. Cuốn hồi ký mang tên First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers được viết từ những sự kiện có thật khi tác giả còn là một chiến binh nhí trong thời kỳ Khmer Đỏ thống trị đất nước Campuchia năm 1975.

Minh Anh