Johnny Depp phủ nhận đánh thành viên đoàn phim

Phim của Johnny Depp hủy chiếu sau scandal tài tử đánh người / Thành viên đoàn phim 'City of Lies' kiện Johnny Depp bạo hành

Ngày 20/8, luật sư của Johnny Depp chia sẻ trên E! News: "Johnny Depp chưa bao giờ chạm vào người bị đơn. Hơn một chục người tại trường quay có thể chứng thực điều này. Trong hồ sơ gửi tòa án, chúng tôi chối bỏ mọi cáo buộc và sẽ chiến đấu chống lại các lý lẽ giả mạo".

Johnny Depp thông qua luật sư gửi hồ sơ phủ nhận cáo buộc lên tòa án. Ảnh: WireImage.

Hồi tháng 7, một thành viên đoàn phim City of Lies tên Greg Brooks kiện Johnny Depp tội bạo hành. Theo Greg, khi đến thông báo lịch quay cho nam diễn viên, anh bị Johnny văng tục, đấm vào người và đề nghị cho anh 100.000 USD để đấm trả. Ngày hôm sau, Greg Brooks bị đoàn phim yêu cầu ký giao ước không kiện tài tử. Khi từ chối, anh bị đuổi việc ngay lập tức.

* Trailer "City of Lies"

Trailer City of Lies

Trong City of Lies, Johnny thủ vai chính - một điều tra viên ở Los Angeles (Mỹ). Tác phẩm do Brad Furman đạo diễn, kể về vụ sát hại hai nghệ sĩ Tupac Shakur và The Notorious B.I.G hồi năm 1997. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ngôi sao từng đoạt Oscar - Forest Whitaker - hóa thân một nhà báo hợp tác với cảnh sát để điều tra. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 7/9 nhưng sau đó bị hoãn ra mắt.

Năm nay, danh tiếng Johnny Depp bị hoen ố do nhiều scandal. Hồi tháng 5, anh bị hai vệ sĩ tố cáo nợ tiền lương, để họ làm việc trong điều kiện tồi tệ. Đến tháng 6, tờ Rolling Stone cho biết tài chính của nam diễn viên đang eo hẹp do thói quen tiêu xài hoang phí.

Minh Anh