Jo Min Ki đi từ hào quang tới 'bước đường cùng' vì bê bối tình dục

Jo Min Ki đóng phim từ đầu thập niên 1990, tham gia hơn 70 tác phẩm, trong đó có những phim vang danh châu Á như Nữ hoàng Seondeok, Hwajung, Phía Đông vườn địa đàng, Người tình ánh trăng... Ông đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" của đài MBC với vai phản diện trong Phía Đông vườn địa đàng. Năm 2014, phim The Attorney (Người luật sư) mà ông tham gia lọt vào top 10 phim ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời. Tác phẩm bán được hơn 11,3 triệu vé, đoạt doanh thu gần 83 tỷ won (77,4 triệu USD).

* Jo Min Ki trong "Phía Đông vườn địa đàng"

Diễn xuất của Jo Min Ki trong 'Phía đông vườn địa đàng'

Jo Min Ki từng để lại ấn tượng với hình ảnh người cha nhân hậu khi cùng con gái tham gia show thực tế Take Care of My Dad. Từ năm 2004, Jo Min Ki đảm nhiệm thêm chức giảng viên Đại học Cheongju.

Chuỗi ngày tối tăm của Jo Min Ki bắt đầu vào 20/2, khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết với nội dung Jo Min Ki quấy rối tình dục nữ sinh trường Cheongju. Sau đó, liên tục có các cựu sinh viên trường này lên tiếng. Nữ diễn viên trẻ Song Ha Neul cũng tiết lộ cô và nhiều bạn học từng bị Jo Min Ki quấy rối. Cô khẳng định thầy giáo thường lấy lý do thảo luận chuyên môn để gọi các nữ sinh tới căn hộ của ông ở gần trường vào buổi tối. Có lần cô cùng bạn tới nhà của thầy, bị thầy đề nghị ở lại ngủ, Jo Min Ki sờ soạng ngực cô.

Tạo hình cổ trang của Jo Min Ki.

Một phụ nữ công khai đoạn tin nhắn, trong đó Jo Min Ki hỏi chuyện sex của cô và bạn trai, sau đó ỡm ờ: "Nhìn cơ thể em như thế, anh ta làm sao chịu nổi". "Anh đang tưởng tượng, thật phấn khích". Trong đoạn tin nhắn được công khai, Jo Min Ki còn mô tả bộ phận sinh dục của bản thân, gửi ảnh khỏa thân để gạ gẫm. Nạn nhân khác tố cáo Jo Min Ki từng dụ cô làm người mẫu áo cưới. Một lần đưa cô về nhà, diễn viên dùng bạo lực lột bỏ quần áo cô. Cô may mắn thoát thân nhờ mở được cửa xe.

Sau khi thu thập lời khai của các nạn nhân, cơ quan chức năng Hàn Quốc ban lệnh cấm xuất cảnh với nam diễn viên. Điện thoại của ông cũng bị thu giữ phục vụ điều tra. Jo Min Ki bị triệu tập tới sở cảnh sát vào ngày 12/3 để thẩm vấn. Số người tố cáo ông khoảng 20 người.

Từ tài tử được gọi là gạo cội màn ảnh Hàn, hình ảnh Jo Min Ki sụp đổ. Ông bị Đại học Cheongju sa thải, công ty quản lý cũng chấm dứt hợp đồng. Trên mạng xã hội, hàng nghìn người chửi mắng ông là "đồ rác rưởi", "không phải con người"... Vô số người hỏi: "Nếu con gái ông bị quấy rối thì ông làm gì"... Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, Jo Min Ki phải khóa các tài khoản mạng xã hội.

Cảnh sát phong tỏa nơi phát hiện thi thể Jo Min Ki. Ảnh: SBS.

Theo SBS, thi thể Jo Min Ki được phát hiện khoảng 16h ngày 9/3 tại khu để xe của tòa nhà thuộc quận Gwangjin-gu, Seoul. Cảnh sát bước đầu nhận định nam diễn viên treo cổ tự tử.

Một người bạn của Jo Min Ki tiết lộ gần đây, nam diễn viên gọi điện cho những người thân thiết để xin lỗi vì làm họ thất vọng. Ông nói với bạn đã chuẩn bị tinh thần bị giam giữ. Từng có phóng viên Hàn Quốc nhắn tin đề nghị ông phản hồi về các cáo buộc quấy rối tình dục, Jo Min Ki trả lời: "Tôi đã đến bước đường cùng".

Như Anh