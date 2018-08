Jessica Alba: 'Thật khó cân bằng thời gian khi có ba đứa con'

Jessica Alba sinh con thứ ba / Uốn tóc xoăn lọn chỉ trong năm phút giống Jessica Alba

Trong cuộc phỏng vấn với E!Online, diễn viên Thiên thần bóng tối chia sẻ về cuộc sống sau khi sinh con thứ ba. "Hồi có hai đứa, tôi không đủ thời gian trong một ngày và tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi thấy gia đình mình cười nhiều hơn", Jessica bộc bạch.

Diễn viên "Thiên thần bóng tối" chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ba con. Ảnh: E!Online

Ngoài con trai Hayes vừa sinh vào tháng 12 năm ngoái, Jessica Alba còn có hai con gái là Haven (bảy tuổi) và Honor (10 tuổi).

Theo Jessica Alba, Haven còn nhỏ nên cô chưa cho con gái bế em chơi quanh nhà. Tuy vậy, Honor thì giúp mẹ rất nhiều trong việc chăm em. Nữ diễn viên tâm sự: "Lũ trẻ rất yêu em. Chúng rút ra được bài học về việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa bé là cần thiết thế nào. Nó khác với việc chơi búp bê, chán thì vứt xó. Với một em bé thật, chúng không thể làm vậy".

Lịch làm việc và chăm con dày đặc khiến Jessica Alba khó cân bằng. Tuy vậy, cô vẫn thầm cảm ơn sự xuất hiện của đứa con thứ ba. Người đẹp cho rằng lúc mang thai và sau khi sinh đem lại cho cô những khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết, giúp cuộc sống bớt hối hả.

Giây phút ấm áp giữa hồng của Jessica Alba - Cash Warren - bên gia đình. Ảnh: Everydayhealth

Jessica Alba thông báo tin cô có bầu hồi tháng 7 năm ngoái. Cô và ông xã Cash Warren gặp nhau trên trường quay Fantastic Four năm 2005 và hẹn hò ba năm trước khi làm đám cưới. Jessica Alba gần đây không hoạt động trong làng giải trí mà tham gia công việc kinh doanh. Công ty chuyên bán đồ trẻ em từ chất liệu thân thiện với môi trường của Jessica được định giá một tỷ USD hồi năm 2014.

Jessica Alba sinh ngày 28/4/1981 tại California, Mỹ. Cô mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các phim Dark Angel (2000), Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005), Into the Blue(2005), Good Luck Chuck (2007). Ngoài điện ảnh, Jessica Alba từng là người mẫu ảnh được yêu thích.

Đức Trí