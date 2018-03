Jessica Alba sinh con thứ ba

Diễn viên 'Thiên thần bóng tối' mang thai lần ba / Jessica Alba – từ ‘thiên thần bóng tối’ đến nữ đại gia Hollywood

Ngày 1/1, trên trang cá nhân, Jessica Alba đăng ảnh của con trai và viết: "Hayes Alba Warren chào đời ngày 31/12/2017. Món quà tuyệt vời nhất trong năm mới. Cash và tôi thật quá may mắn. Haven và Honor đều háo hức đón em trai".

Jessica Alba đăng ảnh con trai lên trang cá nhân.

Chồng Jessica Alba - Cash Warren - cũng đăng ảnh con trai lên trang cá nhân và chia sẻ: "Hayes Alba Warren, con thật biết cách làm sôi động ngày đầu năm mới. Con chào đời sớm vài ngày nhưng chúng ta rất hạnh phúc. Mẹ con là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà bố biết. Con thật may mắn khi có mẹ ở bên. Con còn có hai người chị tuyệt vời, luôn sẵn sàng dìu dắt con. Trong ngày đầu con đến với thế giới này, ta hứa sẽ yêu thương, cổ vũ và chắp cánh ước mơ cho con. Chào mừng con đến với gia đình mình, Hayes".

Cash Warren cũng chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc con trai.

Jessica Alba thông báo tin cô có bầu hồi tháng 7 năm ngoái. Cô và Cash Warren gặp nhau trên trường quay Fantastic Four năm 2005 và hẹn hò ba năm trước khi làm đám cưới. Trước khi chào đón Hayes Alba Warren, họ có hai con gái. Jessica Alba gần đây không hoạt động trong làng giải trí mà tham gia công việc kinh doanh.

Jessica Alba sinh ngày 28/4/1981 tại California, Mỹ. Cô mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các phim Dark Angel (2000), Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005), Into the Blue (2005), Good Luck Chuck (2007). Ngoài điện ảnh, Jessica Alba từng là người mẫu ảnh được yêu thích.

Minh Anh