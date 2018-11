Jennifer Lopez lấp lửng chuyện đính hôn Alex Rodriguez

Jennifer Lopez sẽ nhận giải thưởng Michael Jackson của MTV / Jennifer Lopez chi 350.000 USD cho chuyến đi Pháp với tình trẻ

Theo Us Weekly, thông tin Jennifer Lopez đính hôn rộ lên khi cô đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở sự kiện Game 2 of the World Series tại Boston, Mỹ.

Jennifer Lopez bị đồn đính hôn Alex Rodriguez Jennifer khoe nhẫn trong video ngắn.

Trong video đăng tải lên trang cá nhân, Alex Rodriguez ghi lại hình ảnh hai người ngồi trên ghế khán giả. Anh nói Jennifer hãy ra dấu hiệu và ca sĩ 49 tuổi giơ bày tay phải lên. Trên trang của Alex, người hâm mộ chỉ chú ý đến chiếc nhẫn trên tay cô và đặt câu hỏi về chuyện đính hôn. Jennifer Lopez không khẳng định nhưng bình luận: “Hiểu nhanh thế”, kèm biểu tượng mặt cười.

Trước đó, hồi tháng 9, Jennifer Lopez cũng đi sự kiện và đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Cặp sao chưa xác nhận tin đồn đính hôn.

Jennifer Lopez và chiếc nhẫn ở ngón áp út tại sự kiện hồi tháng 9.

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez hẹn hò từ tháng 3/2017. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Alex Rodriguez là cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Anh được xem là "sát thủ tình trường" ở Hollywood khi hẹn hò nhiều người đẹp như Cameron Diaz, Madonna, Kate Hudson, Torrie Wilson, Anne Wojcicki. Vận động viên 41 tuổi từng kết hôn với Cynthia Scurtis trong sáu năm.

Jennifer Lopez từng trải qua ba cuộc hôn nhân với Cris Judd, Ojani Noa và Marc Anthony. Cả hai đều có con riêng và thường xuyên đưa cả gia đình đi chơi xa.

Minh Anh