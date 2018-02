Jennifer Aniston và Justin Theroux ly hôn

Biệt thự ở Beverly Hills của vợ chồng Jennifer Aniston

Hôm 15/2, Jennifer Aniston và Justin Theroux thông báo chia tay sau hai năm rưỡi kết hôn và bảy năm chung sống.

Người đại diện của Jennifer Aniston chia sẻ trên People quyết định này được cả hai đồng thuận trong sự tôn trọng lẫn nhau. Sau chia tay, hai người vẫn là bạn thân.

Jennifer Aniston và Justin Theroux khi còn mặn nồng.

Trong nhiều tháng gần đây, cặp vợ chồng dành khá nhiều thời gian để tự vấn. Năm qua, cả hai bận rộn với những dự án riêng. Aniston ký hợp đồng với Reese Witherspoon cho một bộ phim truyền hình mới và quay phim Dumplin ở Atlanta, trong khi Theroux tham gia phim hài The Spy Who Dumped Me ở Budapest.

Jennifer Aniston và Justin Theroux

Tin đồn chia tay dấy lên khi nam diễn viên vắng mặt trong video sinh nhật lần thứ 49 (ngày 11/2) của Aniston tại Malibu, California. Lúc đó, Theroux đang dắt chó đi dạo ở New York.

Aniston và tình trẻ kém hai tuổi gặp nhau lần đầu khi cùng đóng Tropic Thunder, bắt đầu hẹn hò vào năm 2011. Họ bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 5/8/2015 vài ngày trước lễ sinh nhật lần thứ 44 của Theroux. Đây là đám cưới đầu của nam diễn viên và là cuộc hôn nhân thứ hai của Jennifer Aniston. Nữ diễn viên từng đệ đơn ly hôn Brad Pitt tháng 10/2005, sau 5 năm chung sống.

Họa Mi