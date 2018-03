Jang Nara: 'Tôi không hẹn hò ai 5 năm qua'

7 người đẹp ngoại duyên dáng với áo dài Việt Nam / Nhan sắc 16 năm không đổi của mỹ nữ Jang Nara

Jang Nara chia sẻ trên Osen hiện cô không thích ai và cũng không có người theo đuổi. 5 năm qua cô lẻ bóng.

"Kết hôn phụ thuộc duyên phận, tôi không thể quyết định. Ông trời se duyên thì tôi sẽ chấp nhận, nếu không tôi sẽ không kết hôn", người đẹp nói.

Nhan sắc tuổi 36 của Jang Nara.

Jang Nara gần đây đóng Go Back Couple, vào vai Ma Jin Joo - người phụ nữ có chồng con. Cô và Choi Ban Do (Son Ho Jun đóng) không hạnh phúc vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hai người ly dị sau khi Ma Jin Joo hiểu nhầm chồng ngoại tình. Một phép màu quay ngược thời gian, đưa Ma Jin Joo và Choi Ban Do quay lại thời sinh viên.

Jang Nara chia sẻ vì chưa kết hôn, sinh con nên cô khó nắm bắt một số cảnh trong tác phẩm. "Tôi được đạo diễn giảng giải nhiều để nhập vai, ngoài ra tôi thảo luận nhiều với mẹ và những người đã có gia đình", Jang Na Ra kể quá trình đóng Go Back Couple.

* Jang Nara trong phim "Go Back Couple"

Jang Na Ra

Gia nhập làng giải trí từ năm 2000, Jang Nara gây ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Ở tuổi U40, cô được khen trẻ lâu. Người đẹp lưu dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề...

Như Anh