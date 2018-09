Huyền thoại điện ảnh Pháp bị điều tra về cáo buộc hãm hiếp

Gérard Depardieu - siêu sao Pháp xuất thân là trai bao

Theo The Guardian, ngày 30/8 cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra diễn viên Gérard Depardieu. 3 ngày trước đó, một nữ diễn viên tới sở cảnh sát ở Bouches-du-Rhône, miền Nam nước Pháp, tố cáo cô bị lạm dụng tình dục ở nhà riêng của tài tử tại Paris trong nhiều ngày.

Thông qua luật sư, Gérard Depardieu phủ nhận mọi cáo buộc. Ảnh: AFP.

Sự việc được các công tố viên tại Aix-en-Provence chuyển cho cảnh sát và công tố viên tại Paris điều tra. Phía Gérard Depardieu phủ nhận cáo buộc. Luật sư của ông - Hervé Temime - nói trong thông cáo: "Tôi rất tiếc khi quá trình điều tra được công khai, tạo ra một thành kiến lớn đối với Gérard Depardieu - người tôi tin chắc là vô tội”.

Gérard Depardieu năm nay 69 tuổi, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nước Pháp qua hơn 180 bộ phim. Ông từng giành giải diễn viên xuất sắc tại Cannes cho vai diễn trong phim Cyrano de Bergerac, cũng từng được đề cử Oscar.

Trailer phim 'Cyrano de Bergerac' Trailer phim "Cyrano de Bergerac".

Suốt sự nghiệp điện ảnh, Depardieu làm việc với các nhà làm phim hàng đầu châu Âu như François Truffaut, Maurice Pialat hay Jean-Paul Rappeneau. Tài tử xuất hiện trong các bom tấn Mỹ như 1492: Conquest of Paradise (1992) của đạo diễn Ridley Scott, Hamlet (1996) của Kenneth Branagh hay Life of Pi (2012) của Lý An. Ông là gương mặt quen thuộc trong nhiều series truyền hình Anh, Pháp và Nga.

* Gérard Depardieu - siêu sao Pháp xuất thân là trai bao

Vóc người cao lớn, ánh mắt, gương mặt giàu cảm xúc và tính cách phức tạp giúp nam diễn viên có thể đóng cả chính diện lẫn phản diện. The Guardian, Telegraph, The New York Times và các tờ báo Âu Mỹ gọi ông là siêu sao Pháp. Đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật, Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông được phong là Đại sứ văn hóa của Montenegro, Bắc Âu. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, trao quyền công dân Nga cho tài tử vào năm 2013, sau khi ông công khai chỉ trích các khoản thuế quá cao tại Pháp và luật cư trú nước ngoài. Ngoài đóng phim, ông còn là chủ chuỗi nhà hàng ở Paris và sở hữu một vườn nho tại Burgundy.

Minh Anh