Huyền thoại âm nhạc David Bowie qua đời vì ung thư

Người phát ngôn của David Bowie gửi thông báo về sự ra đi của ông trên trang cá nhân vào khoảng 6h30 ngày 10/1 (giờ London): "David Bowie đã ra đi bên cạnh gia đình và người thân sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Chúng tôi mong muốn có được sự riêng tư trong thời khắc đau buồn này".

David Bowie qua đời ở tuổi 69.

David Bowie vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 69 vào tuần trước. Ông cũng tung ra album cuối cùng của mình mang tên Blackstar trước khi qua đời.

David Bowie sinh năm 1947 tại Anh. Ông là ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất nhạc Rock nổi tiếng và có 40 năm theo đuổi sự nghiệp. David Bowie bắt đầu được chú ý khi tung ra album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders From Mars vào năm 1972. Các ca khúc đáng nhớ của ông có thể kể đến Let's Dance (đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ), Space Oddity, Heroes, Changes, Life on Mars...

Huyền thoại David Bowie hát 'Starman'

Minh Anh