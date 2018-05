Hugh Grant làm đám cưới ở tuổi 57

Hugh Grant có con thứ năm ở tuổi 57 / Hugh Grant - 'gã sở khanh' sành sỏi tình trường

Theo BBC, Hugh Grant quyết định gắn bó cuộc đời với bạn gái Anna Eberstein, sau khi có ba con chung. Nhẫn cưới của tài tử được đặt ở cửa hàng trang sức nổi tiếng gần căn hộ của anh tại West London (Anh).

Anna Eberstein và Hugh Grant làm đám cưới cuối tháng 5.

Một nguồn tin chia sẻ: "Không người bạn nào của Hugh có thể nghĩ ngày này sẽ tới. Anh ấy cuối cùng cũng trở thành người đàn ông của gia đình". Hugh Grant từ lâu nổi tiếng với tính trăng hoa và từng "qua lại" với gái làng chơi.

Anna Eberstein sinh con trai đầu lòng với Hugh Grant vào năm 2012. Tháng 12/2015, cặp sao có thêm một con gái. Đầu năm nay, họ có thêm con thứ ba. Hugh Grant còn có hai con riêng - Tabitha (sáu tuổi) và Felix (năm tuổi) - với bạn gái cũ Hồng Đình Loan. Hugh Grant được cho là "qua lại" với cả Hồng Đình Loan lẫn Anna Eberstein trong cùng một thời gian và hai người này có bầu cùng thời điểm.

* Hugh Grant và Anna Eberstein dự sự kiện cùng nhau

Hugh Grant làm đám cưới ở tuổi 57

Hugh Grant từng chia sẻ trên The Guardian rằng anh không có ý định chia gia tài 80 triệu USD cho các con. "Có vài thứ trong đời tôi hoàn toàn tin, đó là không nên để lại tiền cho con cái. Tôi chẳng nhìn thấy lợi ích gì của việc đó, từ những người bạn từng lập quỹ ủy thác của tôi. 99% đều thất bại. Tôi không muốn làm điều đó với các con mình".

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Anh từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA... Hugh Grant gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007), Love Actually... Anh là một trong những nam diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood.

Minh Anh