Hugh Grant có con thứ năm ở tuổi 57

Ngày 9/1, tờ Us Weekly đưa tin vui của Hugh Grant và Anna Eberstein (39 tuổi). Hôm 6/1, Anna Eberstein lộ bụng bầu trong chiếc áo thun bó khi cả hai đi ăn tối tại nhà hàng Madeo ở Los Angeles, Mỹ. Hôm 7/1, Anna Eberstein và Hugh Grant xuất hiện tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018.

Hugh Grant và Anna Eberstein tại Quả Cầu Vàng 2018.

Hugh Grant và nhà sản xuất truyền hình người Thụy Điển trước đó đã có hai con - một trai (năm tuổi), một gái (hai tuổi). Hugh Grant còn có hai con riêng - Tabitha (sáu tuổi) và Felix (năm tuổi) - với bạn gái cũ Hồng Đình Loan. Hugh Grant được cho là "qua lại" với cả Hồng Đình Loan lẫn Anna Eberstein trong cùng một thời gian và hai người này có bầu cùng thời điểm.

Hugh Grant từng chia sẻ trên The Guardian rằng anh không có ý định chia gia tài 80 triệu USD cho các con. "Có vài thứ trong đời tôi hoàn toàn tin, đó là không nên để lại tiền cho con cái. Tôi chẳng nhìn thấy lợi ích gì của việc đó, từ những người bạn từng lập quỹ ủy thác của tôi. 99% đều thất bại. Nên tôi không muốn làm điều đó với các con mình".

* Hugh Grant khi đóng "Love Actually"

Hugh Grant

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Anh từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA... Hugh Grant gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007), Love Actually... Anh là một trong những nam diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood.

Minh Anh