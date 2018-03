Hôn phu Miley Cyrus bị nghi đánh người trên phố

Miley Cyrus đính hôn với ngôi sao ‘Hunger Games’ / Miley Cyrus bị cáo buộc tấn công người khác

Trong video được TMZ tiết lộ hôm 13/12, một người đàn ông trông giống nam diễn viên Liam Hemsworth đấm vào mặt một người khác bên ngoài quán bar ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Cũng trong đoạn phim, người đàn ông bị đánh nằm dưới đường và bám vào chân của Liam trong khi tài tử liên tục đấm vào người anh ta. Một người bạn đi cùng Liam giúp anh giữ chặt nạn nhân dưới đất.

Hình ảnh cho thấy người đàn ông giống Liam đánh người trên phố. Ảnh: TMZ.

Hình ảnh được ghi lại vào sáng sớm 9/12. Nguồn tin trên TMZ cho biết nam diễn viên 22 tuổi người Australia tung nắm đấm vì cho rằng người đàn ông kia đã ném đá vào Liam và người bạn đi cùng anh. Cũng theo nguồn tin, kẻ bị đánh khi đó đang say rượu. Cảnh sát đã xuất hiện ngay sau đó để xử lý vụ việc nhưng không ai bị bắt giữ.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus. Ảnh: Wenn.

Phía Liam Hemsworth chưa lên tiếng về vụ việc. Hồi tháng 9, một người đàn ông tố cáo bị Miley và Liam tấn công anh ta tại hộp đêm ở Hollywood, Mỹ. Đại diện của nữ diễn viên khi đó cho rằng cáo buộc hoàn toàn giả dối.

Liam, 22 tuổi, gặp Miley, 19 tuổi, trên trường quay "The Last Song" năm 2010. Cặp sao đính hôn hồi cuối tháng 5. Liam - em trai của nam diễn viên phim “Thor” Chris Hemsworth - có sự nghiệp khởi sắc sau khi tham gia vào "The Hunger Games" và "The Expendables 2". Nam diễn viên vừa quay xong "Catching Fire” - phần tiếp theo của "The Hunger Games".

Song Ngư