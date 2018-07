'Hoa hậu World Cup' Hàn muốn sinh bốn con với chồng trẻ

Shim Mina sinh năm 1972, là ca sĩ có phong cách sexy của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng đình đám năm 2002 khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá World Cup mang tên Be the Red, tổ chức tại Hàn Quốc. Theo trang Et, cô xuất hiện trên truyền thông Hàn với tần suất dày đặc, được mệnh danh là "Hoa hậu World Cup" năm đó. Ryu Philip sinh năm 1989, hoạt động trong nhóm nhạc SoReal.