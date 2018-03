Hoa hậu Hàn Quốc 1989 đánh mất hào quang vì video sex, chồng tù tội

'Hiếu Kiêng' Lee Seung Yeon - từ minh tinh Hàn Quốc đến kẻ tội đồ / Ngày ấy - bây giờ của 12 biểu tượng nhan sắc Hàn thập niên 1990

Oh Hyun Kyung từng là gương mặt sáng giá của làng giải trí Hàn. Ở tuổi 19, cô được giới truyền thông và các nhà làm phim săn đón nhờ hào quang từ cuộc thi hoa hậu lớn nhất nước này. Tuy nhiên, sau loạt scandal liên tiếp, hình ảnh người đẹp dần phai mờ trong lòng người hâm mộ.

Ở tuổi gần 50, Oh Hyun Kyung vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ. Cô nỗ lực lấy lại tên tuổi bằng loạt tác phẩm ăn khách.

Oh Hyun Kyung thời trẻ.

Oh Hyun Kyung tên thật là Oh Sang Ji, sinh năm 1970 trong một gia đình khá giả ở Seoul. Năm 18 tuổi, cô lần đầu chạm ngõ nghệ thuật trong phim The tree of love. Dù chỉ đóng vai nhỏ, diễn viên trẻ gây chú ý nhờ diện mạo nổi bật.

Năm 1989, thiếu nữ Oh Sang Ji được bạn bè động viên thi Hoa hậu Hàn Quốc. Các chuyên gia đánh giá cô nổi trội nhất năm đó, từng đường nét khuôn mặt và vóc dáng đều hài hòa. Nhờ thể hiện tốt, cô vượt qua Go Hyun Jung - ngôi sao sáng giá thời ấy - để giành vương miện.

Oh Hyun Kyung đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc khi mới 19 tuổi.

Một năm sau đó, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Thành công từ cuộc thi nhan sắc đem đến cho Oh Sang Ji nhiều cơ hội, cô lấy nghệ danh là Oh Hyun Kyung để theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Suốt tám năm đầu thập niên 1990, Oh Hyun Kyung trở thành gương mặt đắt giá của điện ảnh Hàn. Nam giới nước này chọn cô là "người tình trong mộng". Hoa hậu được các đạo diễn đánh giá cao tài diễn xuất và xem là "nàng thơ" trong nhiều phim truyền hình ăn khách.

Giai đoạn này, cô ghi dấu ấn với loạt phim Wind in the grass, Cảnh sát, Splendid holiday, My son's woman, Bởi vì anh yêu em, Pháo hoa... Theo Daum, nhiều bạn diễn nam chưa cần biết nội dung phim ra sao, chỉ cần thấy tên Oh Hyun Kyung đóng chính liền nhận lời mời của đạo diễn.

* Nhan sắc thanh tú của Oh Hyun Kyung thời trẻ

Nhan sắc thanh tú của Oh Hyun Kyung năm 1992

Năm 1998, cựu Hoa hậu Hàn Quốc trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị bạn trai cũ tung video ân ái dài 28 phút lên mạng. Trước đó, người này dùng video "nóng" để tống tiền cô. Oh Hyun Kyung nhờ cảnh sát vào cuộc để bảo vệ danh dự. Cô cho biết đoạn video sex bị tình cũ quay lén.

Thời điểm ấy, dư luận sục sôi yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí. Họ không chấp nhận một hoa hậu có lối sống tệ hại, phản bội sự yêu mến của họ.

Trước sự lên án mạnh mẽ của khán giả và truyền thông, Oh Hyun Kyung phải sang Mỹ để tránh mọi ồn ào. Sự nghiệp của người đẹp sụp đổ từ đó. Theo Daum, ba năm sống tha hương xứ người là những ngày đau khổ nhất cuộc đời cô. Người đẹp khóc mỗi đêm vì nhớ nhà, nhớ nghề và xấu hổ vì quá khứ tội lỗi.

Năm 2001, Oh Hyun Kyung quyết định trở về Hàn Quốc để làm lại từ đầu, cô không muốn mãi nuối tiếc và ân hận. Thế nhưng, dư luận Hàn vẫn không quên scandal video sex của cô năm nào. Con đường trở lại làng giải trí của cô lúc ấy hoàn toàn bít cửa.

Một năm sau đó, người đẹp lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi bí mật kết hôn với đại gia Hong Seung Pyo - Chủ tịch một tập đoàn lớn Hàn Quốc. Trong đám cưới, Hong Seung Pyo cho biết anh không bận tâm quá khứ của vợ và hứa đem lại hạnh phúc cho cô. Tuy nhiên, năm 2004, chồng cô bị bắt vì tham ô công quỹ đến bốn tỷ won (theo tỷ giá hiện hành khoảng 80 tỷ đồng). Tên tuổi của diễn viên cùng chồng xuất hiện ồ ạt trên các mặt báo. Hàng trăm nghìn lời chê bai, nguyền rủa dưới mỗi bài viết khiến Oh Hyun Kyung kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

* Oh Hyun Kyung khóc trên truyền hình

Oh Hyun Kyung khóc khi nói về con gái trên truyền hình

Sau nhiều lần lên xuống sở cảnh sát trong scandal của chồng, diễn viên quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh trên pháp lý. Năm 2006, cô hoàn tất thủ tục ly hôn khi chồng đang tù tội. Người đẹp một mình nuôi con gái nhỏ và phải chịu vô số mỉa mai, chỉ trích. Oh Hyun Kyung tâm sự chưa từng nghĩ sau đăng quang hoa hậu, cuộc sống lại nhiều thăng trầm đến vậy. “Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng nhiều nước mắt”, diễn viên nói trong một chương trình truyền hình.

Cũng như Á hậu Lee Seung Yeon, Oh Hyun Kyung sống khá chật vật khi vướng bê bối đời tư. Cô tìm mọi cách để gây dựng danh tiếng, chuộc lỗi với người hâm mộ.

Năm 2007, diễn viên tái xuất màn ảnh với dự án Khi những bà nội trợ hành động. Cô vào vai Na Hwa Sin - có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vì chồng tham vọng, phản bội vợ con… Nhờ diễn xuất vượt trội, Oh Hyun Kyung đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" và Top 10 ngôi sao tài năng tại SBS Drama Awards.

Năm 2009, người đẹp gây bão khi góp mặt trong sitcom hài tình huống Gia đình là số một. Diễn viên vào vai cô giáo thể dục mạnh mẽ và xinh đẹp. Tác phẩm được yêu thích khi đề cao mối quan hệ gia đình, cuộc sống thường nhật gần gũi và những xung đột cá nhân.

* Oh Hyun Kyung trong phim "Gia đình là số một"

Oh Hyun Kyung trong phim "Gia đình là số một"

Những năm sau đó, Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 xuất hiện ồ ạt trong nhiều dự án như Ngôi sao âm nhạc, Bảo vệ ông chủ, Gia tộc họ Wang, Tạm biệt hôn nhân, Họa mi đừng hót, Bốn chàng thợ may... Nhờ nỗ lực chuộc lỗi với người hâm mộ bằng những tác phẩm chất lượng, scandal trong quá khứ của Oh Hyun Kyung dần đi vào quên lãng.

Nhan sắc U50 của cựu Hoa hậu Hàn Quốc.

* Vẻ trẻ trung ở tuổi U50 của Oh Hyun Kyung

Theo Naver, sau gần 30 năm đăng quang hoa hậu, Oh Hyun Kyung vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung so với tuổi U50. Diễn viên được đánh giá cao gu thời trang mỗi lần xuất hiện.

Thanh Cao