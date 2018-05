Hoa hậu Hoàn vũ 2017 từng bị kẻ bắt cóc chĩa súng đe dọa

10 mỹ nhân thế giới có 'nhan sắc vượt thời gian' / Nhan sắc nóng bỏng của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Demi-Leigh Nel-Peters kể lại câu chuyện trên Page Six hôm 3/5 khi tham gia một sự kiện ở New York. Vụ việc xảy ra tại thành phố Johannesburg, chỉ một tháng sau khi cô đăng quang Hoa hậu Nam Phi 2017.

"Bất ngờ, năm gã xuất hiện. Tôi lúc đó rất sợ nhưng may mắn được tham gia một khóa kỹ năng thoát hiểm cho phụ nữ trước đó ba tháng. Họ dạy tôi cách thoát khỏi những tình huống tương tự. Tôi nhớ lúc đó mình đỗ xe chờ đèn đỏ giữa ban ngày. Khi nhìn thấy vũ khí, tôi nhanh chóng đầu hàng và rời xe. Ngay khi tôi ra khỏi xe, một gã tìm cách đẩy tôi trở lại. Tôi nghĩ, thà mình bị bắn ở đây còn hơn bị bắt cóc và không bao giờ có người nhìn thấy nữa. Vì thế, tôi đấm vào cổ họng hắn và bỏ chạy", Demi-Leigh Nel-Peters nhớ lại. Sau đó, cô được hai nhân viên an ninh giúp đỡ và đưa tới nơi an toàn.

Demi-Leigh Nel-Peters - Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Demi-Leigh Nel-Peters từng chia sẻ về vụ bắt cóc này trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và nói ưu tiên của người đẹp là phát triển chương trình huấn luyện phụ nữ tự vệ trong nhiều tình huống. Cô hoạt động trong nhiều dự án từ thiện và đi tới nhiều miền đất để đẩy mạnh tuyên truyền.

Demi-Leigh Nel-Peters vượt qua 91 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 trong chung kết tháng 11/2017 ở Las Vegas, Mỹ. Cô là người đẹp thứ hai của Nam Phi chiến thắng tại Miss Universe. Người đầu tiên được trao vương miện là Margaret Gardiner tại Miss Universe 1978.

Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Người đẹp Nam Phi 22 tuổi, cao 1,71 m. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học North West. Trong bản giới thiệu, Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nói người em gái cùng cha khác mẹ vốn sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế là động lực giúp cô luôn phấn đấu vươn lên. Em gái cô hiện sống ở Potchefstroom, Nam Phi cùng bố và mẹ kế của cô.

Người đẹp 22 tuổi hiện sống ở New York, thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017, khi nhận được câu hỏi: "Phẩm chất nào bạn tự hào nhất và bạn sẽ phát huy thế nào khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ?", hoa hậu Nam Phi chia sẻ đó là sự tự tin. "Là Hoa hậu Hoàn vũ, nghĩa là bạn phải vượt qua nhiều nỗi sợ hãi và nhờ đó, bạn có thể giúp đỡ những phụ nữ khác vượt qua điều đó. Tôi nghĩ, đó là điều mô tả chính xác về mình”, cô nói.

Minh Anh