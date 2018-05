Nhà sản xuất của Netflix tố cáo bị Harvey Weinstein hiếp dâm / Công ty cũ phá sản sau scandal tình dục của Harvey Weinstein

7h sáng 25/5, Harvey Weinstein tới đồn cảnh sát đầu thú, sau một tháng luật sư quận Manhattan và cảnh sát New York điều tra. Nhà sản xuất nổi tiếng chấp nhận các cáo buộc liên quan tới tấn công tình dục. Ông được cảnh sát tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầu thú, lấy dấu vân tay và chụp lại ảnh. Harvey Weinstein sẽ phải nộp một triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại và đeo thiết bị theo dõi điện tử. Harvey cũng chấp nhận nộp lại hộ chiếu, không được rời khỏi New York và Connecticut. Ông rời sở cảnh sát với hai tay bị còng.

Harvey Weinstein bị còng tay đưa tới toà án. Ảnh: INSTARimages.

Theo CNN, Harvey Weinstein bị buộc tội hãm hiếp, có hành vi xâm hại, lạm dụng tình dục với hai người phụ nữ. Hai cô gái, Lucia Evans và Paz de la Huerta, tố cáo Harvey Weinstein từ cuối năm ngoái. Họ cùng khẳng định bị ép quan hệ tình dục bằng miệng, bị cưỡng hiếp nhiều lần. Harvey Weinstein đối mặt với tội hãm hiếp cấp độ một và cấp độ ba, tội phạm tình dục cấp đội một. Mức phạt có thể lên tới 25 năm tù giam.

Diễn viên Rose McGowan, người lên tiếng mạnh mẽ, tố cáo Harvey Weinstein từ cuối năm ngoái bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân: “Chúng tôi đã bắt được ông, Harvey Weinstein”.

Harvey Weinstein đầu thú vì tội hãm hiếp phụ nữ Cyrus R. Vance, luật sư quận Manhattan, đưa ra tuyên bố sau khi Harvey Weinstein đầu thú: “Tôi cảm ơn những người từng bị ức hiếp đã dũng cảm tiến lên phía trước. Cảm ơn các công tố viên của văn phòng luật sư đã làm việc không mệt mỏi trong cuộc điều tra này”.

Joan Illuzzi, một luật sư của Văn phòng luật sư Manhattan, cho biết tại tòa án rằng vụ đầu thú hôm nay của Harvey Weinstein bắt nguồn từ nhiều tháng điều tra của cơ quan chức năng. Cô tiết lộ Harvey Weinstein đã sử dụng vị trí, tiền bạc và quyền lực của mình để thu hút phụ nữ trẻ, sau đó tấn công tình dục họ.

Vài giờ sau khi đầu thú, Harvey Weinstein được đưa tới Tòa án New York. Luật sư của ông, Benjamin Braffman cũng đi cùng.

Bê bối tình dục của Harvey bị phanh phui hồi tháng 10 năm ngoái trên tờ New York Times. Theo hai cây bút Jodi Kantor và Megan Twohey, ông trùm sinh năm 1952 đã sàm sỡ ít nhất tám cô gái trong ba thập niên qua. Nhiều nạn nhân đã liên lạc, trình báo vụ việc và đưa ra một số tài liệu liên quan để tố cáo ông. Một số người lên tiếng gồm diễn viên Ashley Judd, Rose McGowan...

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

Ông có một giải Oscar trên cương vị nhà sản xuất khi Shakespeare in Love giành giải "Phim xuất sắc" năm 1999. Harvey Weinstein từng đến Việt Nam năm 2015 để thăm Ngô Thanh Vân trên phim trường Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Từ sau scandal của ông trùm Harvey Weinstein bị phanh phui, làn sóng tố cáo xâm phạm và quấy rối tình dục nổ ra ở Hollywood. Nhiều nghệ sĩ như Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Morgan Freeman bị khơi lại các vụ việc cũ, dẫn đến danh tiếng bị hủy hoại. Phong trào #MeToo nở rộ trên mạng xã hội khi nhiều người gắn hashtag này vào các thông điệp tố cáo. #MeToo cũng lan rộng ra vài quốc gia trên thế giới, trong đó có làng giải trí Việt.

Minh Anh