Harvey Weinstein bị vợ bỏ sau scandal sex

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow tố cáo 'ông trùm' Hollywood quấy rối tình dục / 'Ông trùm Hollywood' Weinstein bị tố cáo quấy rối tình dục 30 năm

Ngày 10/10, Georgina Chapman gửi thông cáo tới People, khẳng định cô đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm với Harvey Weinstein. "Trái tim tôi đau đớn khi nghĩ đến những phụ nữ phải chịu hành động không thể tha thứ này. Tôi lựa chọn rời xa chồng mình. Chăm sóc các con là ưu tiên lớn nhất của tôi lúc này và mong cho tôi có khoảng thời gian riêng tư", nhà thiết kế 41 tuổi viết.

Georgina Chapman là nhà thiết kế của hãng thời trang Marchesa. Công ty này cũng hợp tác và cung cấp trang phục cho nhiều ngôi sao của hãng phim Weinstein do Harvey Weinstein phụ trách. Georgina Chapman và nhà sản xuất phim 65 tuổi làm đám cưới năm 2007. Họ có hai con - một trai, một gái. Trước đó, Harvey Weinstein có ba con với người vợ đầu, trợ lý Eve Chilton.

Harvey Weinstein bị vợ bỏ sau khi bê bối tình dục bị phơi bày.

Georgina Chapman đưa ra thông báo chỉ vài ngày sau khi nhà sản xuất phim Harvey Weinstein khẳng định vợ luôn sát cánh bên ông khi scandal sex nổ ra. Theo People, ông chủ hãng phim Weinstein hiện sống tạm trong một khách sạn ở Los Angeles, Mỹ và không ra ngoài.

Từ ngày 5/10, Harvey Weinstein gây sóng gió ở Hollywood khi tờ New York Times tiết lộ có ít nhất tám phụ nữ tố cáo bị ông quấy rối tình dục, trong đó có Ashley Judd, diễn viên Rose McGowan, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning... Harvey Weinstein bị sa thải khỏi hãng phim hôm 8/10.

Angelina Jolie (phải) và Gwyneth Paltrow cùng tố cáo bị Harvey Weinstein quấy rối.

Ngày 10/10, New York Time tiếp tục đưa tin Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow cũng từng bị Harvey Weinstein gạ gẫm tình dục. Số người đứng ra tố cáo tăng lên 13. Vụ bê bối được truyền thông Âu Mỹ xem là một trong những scandal lớn nhất Hollywood năm nay.

Người phát ngôn của Harvey Weinstein phát biểu trên The New Yorker: "Ông Weinstein phủ nhận bất cứ cáo buộc tình dục vô căn cứ nào".

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

* Weinstein cùng êkíp "Shakespeare in Love" nhận giải Oscar

Weinstein cùng êkíp "Shakespeare in Love" nhận Oscar "Phim xuất sắc"

Minh Anh